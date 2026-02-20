Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc và được nâng cao. Tam Hợp cục chiếu mệnh nên con giáp này nhanh chóng tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền, từ đó cải thiện nguồn thu nhập một cách đáng kể. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi này xúc tiến các dự định, kế hoạch từ trước.

Hơn thế, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa, ấm êm. Bạn và người ấy luôn trân trọng mối quan hệ tình cảm này vì cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong cuộc sống này.  

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng. Người tuổi này có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, quảng cáo hay tổ chức sự kiện. Song, bản mệnh cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến con đường công danh. 

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Quý nhân sẽ giúp cho người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này có được cơ hội để chứng minh năng lực của mình và được đề bạt vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên chủ động nâng cao chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý vì ở vị trí mới này, trách nhiệm của bạn cũng sẽ nặng nề hơn.

Về chuyện tình cảm, đôi lứa yêu nhau luôn giữ được sự ấm êm và hòa thuận nhờ cả hai đều biết cách nhường nhịn nhau mỗi khi cãi vã, giận hờn. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích và được họ hồi đáp lại. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

