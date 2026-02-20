Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đời sống 20/02/2026 09:29

Hôm nay, ngày 20/2/2026 giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự ở Trung Đông.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (20/2), nhằm mùng 4 tết, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng. Tương tự, vàng nhẫn 3 số 9 tại công ty này cũng được mua và bán bằng vàng miếng SJC. Các công ty gồm SJC, PNJ, Doji... đang trong kỳ nghỉ tết nên giá bán vàng miếng vẫn đứng yên ở mức bán ra 181 triệu đồng/lượng như trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước tăng thêm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 20/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.003 USD/ounce, tăng mạnh 48 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.955 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nguồn tin từ kênh truyền hình CNN cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tiến gần hơn đến khả năng mở rộng xung đột với Iran.

Việc Mỹ điều động thêm lực lượng, bao gồm các nhóm tàu sân bay và hàng trăm máy bay chiến đấu, đã tạo ra kỳ vọng về rủi ro xung đột cao hơn, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Tuy vậy, các yếu tố từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tạo áp lực kìm hãm phần nào đối với giá vàng.

Biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang nghiêng về hướng thắt chặt.

Một số quan chức của Fed đề cập đến khả năng cần tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2%, dù đa số vẫn duy trì lập trường giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%.

Trên các thị trường hàng hóa khác, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 8 tháng qua và giao dịch quanh 66,5 USD/thùng, phản ánh lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, đã tác động mạnh đến xu hướng giá vàng hôm nay.

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