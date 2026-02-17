Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đời sống 17/02/2026 09:38

Hôm nay, ngày 17/2/2026 vàng thế giới chưa dừng đà đi lên trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ.

Theo báo VietNamNet, thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ - Ảnh 1
Giá vàng thế giới biến động. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.990 USD/ounce, tăng 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.965 USD/ounce).

Mức giá này phản ánh sự phục hồi sau những biến động điều chỉnh gần đây, trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ.

Các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce trong suốt quý I/2026, dù chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu cơ và biến động ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng, kết hợp với bất ổn chính sách tiền tệ tại Mỹ và các lo ngại về tính độc lập thể chế đã củng cố sức hấp dẫn chiến lược dài hạn của vàng.

Elior Manier, nhà phân tích thị trường tại Công ty Giao dịch ngoại hối OANDA, nhận định giá vàng vẫn được hỗ trợ vững chắc quanh mốc 5.000 USD/ounce vì bất ổn địa chính trị ở nhiều nơi. Giá vàng chỉ thực sự điều chỉnh mạnh nếu rủi ro địa chính trị giảm đáng kể. Với mức giá vàng hiện tại, đà tăng có thể chững lại, nhưng bất kỳ đợt giảm nào cũng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến địa chính trị.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, giao dịch vàng trong nước tạm dừng hoặc duy trì ở mức ổn định so với trước đó. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 thường được niêm yết quanh mức 178-181 triệu đồng/lượng, với chênh lệch so với giá thế giới vẫn ở mức cao do yếu tố cung cầu nội địa và kỳ nghỉ Tết.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Hôm nay, ngày 16/2/2026 thị trường trong nước giá vàng nhẫn 3 số 9, có giá bằng vàng miếng SJC.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Xã hội 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh