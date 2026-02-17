Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Ông bà ta thường nói “Hoa khai phú quý”, hiểu nôm na là khi cây hoa khoe nở, đâm chồi nảy lộc thì sẽ mang lại may mắn, giàu sang phú quý cho gia chủ. Những loại hoa chưng ngày Tết thường là hoa mai, hoa đào, và những loại hoa này thường được chăm sóc để kịp nở vào đúng ngày Tết, nhằm mang lại may mắn cho gia chủ suốt cả năm.

Một số người quan niệm rằng, hoa nở chính là nhờ có phúc khí trong gia đình. Do đó, nếu ngay trong thời khắc chuyển giao năm mới và trong suốt những ngày đầu năm, các cây hoa chưng trong nhà thi nhau nở thì đó chính là điềm lành, báo hiệu một năm mới sắp đến tràn ngập may mắn.

Có chó lạ vào nhà

Dân gian truyền miệng rằng: “Mèo vô nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Do đó, trong những ngày đầu năm mới, nếu bất thình lình chó một chú chó ở nơi khác chạy vào nhà bạn, hoặc là thú cưng của một người quen mang đến thì đây chính là điềm lành ngày Tết mang lại may mắn rất lớn cho gia chủ. Cả năm gia đình gia chủ sẽ luôn gặp may mắn, ấm no sung túc, hạnh phúc vô biên, vạn sự như ý.



Chó lạ vào nhà ngày Tết sẽ mang may mắn đến cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Cây quất có bộ tứ quý

Quất là một trong những loại cây kiểng được ưa chuộng trong đa số các gia đình ngày Tết. Loại cây này vừa có màu sắc đẹp, lại sai quả chi chít, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, bội thu.



Cây quất có đủ tứ quý sẽ mang lại may mắn cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày đầu năm mới, nếu cây quất nhà bạn có đủ bộ tứ quý, nghĩa là có đủ chồi lộc, hoa, quả xanh và quả chín thì đây chính là một điềm may rất lớn. Trong cả năm, gia chủ sẽ hứng trọn điều may, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, ngồi một chỗ cũng được lộc trời đưa đến để tận hưởng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.