Vì sao phim mới của Bạch Lộc, Vương Tinh Việt khiến khán giả tiếc nuối?

Sao quốc tế 16/02/2026 16:15

Trong các tác phẩm phim ảnh lên sóng mùa Tết 2026 của màn ảnh Hoa ngữ, dự án Đường cung kỳ án do Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất. Phim không chỉ gây chú ý nhờ nội dung phá án lôi cuốn, hình ảnh chỉn chu mà còn đánh dấu lần chính thức 'nên duyên' của Bạch Lộc - Vương Tinh Việt sau nhiều lần 'có duyên không nợ' ở các tác phẩm trước.

Đường cung kỳ án được chuyển thể từ tiểu thuyết của Sâm Lâm Lộc, khởi đầu bằng vụ mất tích bí ẩn của công chúa Ninh Viễn giữa đêm hội Thượng Nguyên. Khi bắt tay điều tra, bộ đôi Lý Bội Nghị (Bạch Lộc) và Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) vô tình vén màn đại án kinh hoàng bị vùi lấp suốt thập kỷ liên quan đến gia tộc họ Lý. 

Vượt qua những âm mưu thâm độc và những màn đấu trí nghẹt thở, từ vị thế cộng sự, họ dần trở thành tri kỷ, cùng chung tay bảo vệ sự an nguy của nhà Đường.

 

Vì sao phim mới của Bạch Lộc, Vương Tinh Việt khiến khán giả tiếc nuối? - Ảnh 1

Phim mới của Bạch Lộc không chỉ trở thành tác phẩm cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ nhanh nhất năm 2026 trên nền tảng Youku mà còn liên tiếp đừng đầu những bảng xếp hạng truyền thông như Datawin, Vlinkage, Vân Hợp, chỉ số nhân vật Lý Bội Nghi của Bạch Lộc phá 9.0,...

Thành tích khả quan của phim được netizen nhận định là 'nằm trong dự đoán' nhờ cái tên bảo chứng của Bạch Lộc, sau chuỗi hit Ninh An như mộng, Bạch nguyệt phạn tinh và Lâm giang tiên. 

Dù đang dẫn đầu đường đua phim Tết, nếu so với đỉnh cao của chính Bạch Lộc trước đây, Đường cung kỳ án vẫn thiếu một cú hích đủ mạnh để tạo nên hiện tượng trên màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Vì sao phim mới của Bạch Lộc, Vương Tinh Việt khiến khán giả tiếc nuối? - Ảnh 2 

 

Riêng với Vương Tinh Việt, dù được khen ngợi về diễn xuất tinh tế và khí chất thông minh, quyết đoán của Tiêu Hoài Cẩn, nam diễn viên trẻ vẫn chưa thể có bước tiến mang tính bước ngoặt để vươn lên hàng lưu lượng top đầu. 

Đặc biệt, nếu so với tác phẩm bùng nổ trước đó của nam diễn viên là Mặc vũ vân gian thì Đường cung kỳ án vẫn thiếu một chút để bức phá hơn nữa.

 

Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

