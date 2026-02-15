Bạch Lộc khiến dân tình không ngừng xuýt xoa với loạt ảnh hậu trường

Trong loạt ảnh hậu trường được công bố, Bạch Lộc xuất hiện với nhiều tạo hình cổ trang khác nhau, từ trang phục giản dị, mang nét thanh nhã cho đến những bộ y phục cầu kỳ, thêu thùa tinh xảo.

Bạch Lộc đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường trong quá trình tham gia dự án phim cổ trang Đường Cung Kỳ Án. Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhận về hàng loạt bình luận tích cực.

Các chi tiết về trang phục, phụ kiện, kiểu tóc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần làm nổi bật khí chất của nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận. Dù chỉ là loạt ảnh hậu trường, Bạch Lộc vẫn gây ấn tượng bởi thần thái, biểu cảm tự nhiên và phong thái phù hợp với bối cảnh phim.

Không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như sự phù hợp của Bạch Lộc với dòng phim cổ trang. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên ngày càng cho thấy sự tiến bộ trong việc lựa chọn vai diễn, đồng thời giữ được phong độ ổn định về mặt hình ảnh. 

 

Việc cô chia sẻ ảnh hậu trường cũng được xem là cách giúp khán giả phần nào hình dung không khí làm việc trên phim trường, cũng như mức độ đầu tư của ê-kíp cho dự án lần này.

Đường Cung Kỳ Án là dự án cổ trang kết hợp yếu tố trinh thám, lấy bối cảnh cung đình với nhiều vụ án đan xen các mối quan hệ quyền lực. Phim xoay quanh hành trình phá án, làm rõ những bí ẩn phía sau các biến cố trong hoàng cung, đồng thời khắc họa số phận và lựa chọn của từng nhân vật. Trong đó, vai diễn của Bạch Lộc được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tác phẩm.

Thị trường phim ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của dự án cổ trang trinh thám mang tên Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh. Với sự góp mặt của nữ diễn viên lưu lượng hàng đầu Bạch Lộc, bộ phim đã nhanh chóng xác lập những kỷ lục ấn tượng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Không chỉ gây sốt tại thị trường nội địa, tác phẩm còn khẳng định sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng phát sóng quốc tế, trở thành cái tên tiên phong mở màn cho một năm đầy hứa hẹn của điện ảnh Trung Quốc.

