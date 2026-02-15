Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng trong 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Ngọ thấy rằng những lựa chọn khôn ngoan của bạn trong việc kết nối với mọi người đã mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn. Việc nhờ ai đó hỗ trợ vào lúc này là hoàn toàn dễ dàng đối với bạn.

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ làm kinh doanh vô cùng thuận lợi với sự nâng đỡ của Thiên Tài, có cơ hội cao ký kết được hợp đồng lớn, mang lại nguồn thu khổng lồ. Đối với những người làm công việc ổn định, khả năng thăng tiến và tăng lương là rất cao. 

Sức khỏe có thể có những báo hiệu cần bạn chú ý đến như là việc đau âm ỉ ở vị trí nào đó, lúc này nên đi khám bạn nhé, không nên chủ quan chút nào kẻo tình trạng bệnh sẽ nặng hơn.

Con giáp tuổi Mão 

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự nâng đỡ của cấp trên. Đối phương tận tình chỉ dạy cho bạn những điều mới mẻ, nhờ vậy mà bạn tiến bộ nhanh chóng và có nhiều cơ hội để phát triển.

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được những lời khuyên hữu ích từ người đi trước, nhờ thế mà bạn tránh được một bàn thua trông thấy. Bạn cũng học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm quý giá cần thiết cho tương lai. 

Thủy sinh Mộc, phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Con giáp này luôn chân thành trong tình cảm và điều đó đã khiến cho người bạn thầm mến rung động. Hai người có thể nhanh chóng bước sang một trang mới của cuộc sống.

Con giáp tuổi Dậu 

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), Thiên Tài trợ mệnh có lợi cho những người tuổi Dậu làm nghề tự do, thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc có nghề tay trái. Con giáp thông minh này biết cơ hội luôn đến với tất cả mọi người, biết rõ điều mình muốn là gì nên không bao giờ bỏ lỡ thời cơ đến với mình. 

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có vẻ như bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới cho tiền tài của mình. Một số người có vận may rơi xuống bất ngờ, các bạn có thể thử mua một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc, đừng ham mê cờ bạc là được. 

Vận tình cảm có tiến triển nhờ Kim Thủy tương sinh. Cát khí giúp những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Bạn sống khá đơn giản và vô tư, vui tính đem lại cho những người xung quanh cảm giác thoải mái, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

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