Văn khấn Tất niên 29 Tết Bính Ngọ 2026: Bản chuẩn và đầy đủ nhất theo phong tục cổ truyền

Cuối năm là lúc các gia đình quây quần bên nhau, chuẩn bị mâm lễ, đọc văn khấn cúng tất niên, cầu chúc một năm Bính Ngọ 2026 bình an, thuận lợi.

Để đánh dấu kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới, các gia đình ở Việt Nam chuẩn bị bữa cơm cuối năm kèm một mâm lễ cúng tổ tiên, gọi là lễ tất niên. Thông thường, lễ cúng tất niên được cử hành vào chiều 29 Tết. Song có những gia đình vì điều kiện thời gian, công việc đã tổ chức vào các ngày trước đó (28 Âm lịch…).

 

Các gia đình cần chuẩn bị bài văn khấn cúng tất niên Tết Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất để thực hiện nghi thức quan trọng này một cách hoàn hảo.

Văn khấn Tất niên 29 Tết Bính Ngọ 2026: Bản chuẩn và đầy đủ nhất theo phong tục cổ truyền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cúng tất niên là gì?

 

Cúng tất niên là một nghi thức ngày Tết, được diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm m lịch, nhằm ghi nhận sự kết thúc của năm cũ và chuẩn bị đón mừng một năm mới.

Khi ấy, người ta sẽ chuẩn bị đồ cúng tất niên cùng với bài văn khấn tất niên cuối năm nhằm bày tỏ sự biết ơn với ông bà, tổ tiên đã phù hộ cho gia đình trong một năm qua. Đồng thời cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Mâm cúng tất niên cuối năm gồm những gì?

Lễ tất niên thường được gia đình chuẩn bị trang trọng vào chiều 29 Tết, sau khi đã dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trang hoàng, bày biện bàn thờ đầy đủ, con cháu xôm tụ về đông vui.

 

Lễ vật cũng như là mâm cơm cúng tất niên không nặng về vật chất, tùy vào điều kiện và tâm ý của gia chủ mà chuẩn bị. Tuy nhiên, thông thường cần phải đầy đủ những món sau: Trái cây, hoa, nhang rồng phụng, đèn cầy, gạo, muối, trà, rượu, nước lọc, giấy tiền vàng mã, bánh kẹo, trầu cau, chè, xôi, gà ta, bánh chưng/bánh tét.

Độc giả có thể tham khảo bài văn khấn dưới đây theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Văn khấn Tất niên 29 Tết Bính Ngọ 2026: Bản chuẩn và đầy đủ nhất theo phong tục cổ truyền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.

Con kính lạy ngài bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Tiên linh nội ngoại họ .................

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: ...

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé, trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

