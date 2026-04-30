Từ Oxford đến Tây Bắc TP.HCM: Giải mã công thức vàng kiến tạo những đô thị tri thức tỷ đô

Không gian sống 30/04/2026 19:44

Những vùng đất thịnh vượng nhất thế giới không nhất thiết phải nằm tại trung tâm cũ. Từ những giảng đường cổ kính ở Anh đến các trung tâm sáng tạo tại Singapore, một 'công thức vàng' đã được định hình: Ở đâu có đô thị đại học và hệ sinh thái giáo dục, ở đó hình thành những thủ phủ kinh tế bền vững. Và TP.HCM cũng đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi ấp ủ kiến tạo nên đô thị tri thức đầu tiên - một “Oxford” tại khu vực Tây Bắc.

Công thức vàng kiến tạo các đô thị tri thức tỷ đô

Đô thị đại học Oxford (Anh) là mô hình kinh điển nơi thành phố và trường đại học hòa quyện

Từ một thị trấn nhỏ được thành lập năm 906 với một vài hoạt động giảng dạy đơn lẻ, Oxford (Anh) dần quy tụ các học giả và trở thành trung tâm học thuật của thời trung cổ.

Đến nay, Oxford không chỉ là tên một trường đại học lâu đời mà còn là một "đế chế kinh tế" khổng lồ: đóng góp hơn 21 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Vương quốc Anh, tạo ra hơn 90.000 việc làm toàn thời gian.

Thành công của Oxford đến từ sự kết hợp giữa đại học lâu đời nhất thế giới với các khu khoa học - tạo ra một hệ sinh thái học thuật khép kín. Nơi đây quy tụ hàng trăm viện nghiên cứu, thư viện và trung tâm y sinh, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để biến các phát minh trên trang giấy thành giá trị kinh tế tỷ USD mỗi năm.

Kendall Square - nằm cạnh MIT và gần Đại học Harvard, là nơi tập trung mật độ cao nhất các công ty công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D)

Tương tự, tại Massachusetts (Mỹ), dựa trên sức mạnh tri thức của 2 đại học hàng đầu thế giới là MIT và Harvard, khu Kendall Square đã từ một khu công nghiệp cũ nát vươn lên thành đô thị hiện đại, được mệnh danh là "một dặm vuông đổi mới sáng tạo nhất thế giới". Đây là nơi đặt bản doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Amazon… cùng hàng nghìn startup công nghệ, AI và biotech, đóng góp hàng trăm tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Nhu cầu ở thực từ đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên quốc tế biến nơi đây thành đô thị đắt đỏ và tăng trưởng ổn định nhất nước Mỹ qua nhiều thập kỷ. Tri thức, trong trường hợp này, chính là loại vốn quý giá nhất đẩy giá trị đất đai lên tầm cao mới.

Thành phố khoa học Tsukuba là trung tâm nghiên cứu và giáo dục hàng đầu Nhật Bản

Nhìn sang châu Á, bài học từ Tsukuba (Nhật Bản) lại mang đến một góc nhìn thực tế về quy hoạch chiến lược. Được Chính phủ Nhật Bản kiến tạo từ thập niên 1960 nhằm giảm tải cho một Tokyo đã quá chật chội, Tsukuba từ một vùng đất thuần nông đã lột xác thành trung tâm R&D lớn nhất xứ sở mặt trời mọc.

Với hơn 300 viện nghiên cứu và trường đại học trọng điểm, Tsukuba cho thấy, sự can thiệp bài bản của Chính phủ vào hạ tầng và tập trung nguồn lực tri thức có thể biến một vùng ngoại vi thành biểu tượng công nghệ quốc tế. Khu đô thị vệ tinh chất lượng cao tại đây không chỉ giải quyết bài toán nhà ở, mà còn tạo ra một “tọa độ vàng” cho cộng đồng trí thức tinh hoa quần tụ, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng mạnh theo từng giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Khởi động năm 2001, One-North là trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên tri thức của Singapore 

Tại Đông Nam Á, mô hình đô thị tri thức nổi bật nhất là One-North của Singapore. Khởi công năm 2001 trên diện tích 200 ha tại phía Tây đảo quốc sư tử, One-North không chỉ là khu công nghệ cao mà là một đô thị tích hợp hoàn hảo theo mô hình làm việc - sống - vui chơi - học tập.

Sức hút của One-North nằm ở môi trường sống chất lượng cao, nơi các startup hub và đại học quốc tế đặt trong lòng những không gian xanh mướt. Một chuyên gia công nghệ có thể nghiên cứu tại lab, thảo luận startup tại quán cà phê dưới hiên nhà và trở về tổ ấm chỉ trong vài phút dạo bộ. Sự tiện lợi tối đa và kết nối giao thông hoàn hảo đã biến One-North thành thỏi nam châm thu hút nhân tài toàn cầu, đồng thời xác lập một tiêu chuẩn mới cho giá trị bất động sản bền vững: không chỉ để ở, mà là để nuôi dưỡng tư duy và sáng tạo.

Tây Bắc TP.HCM sẽ là thành phố tri thức tầm cỡ châu Á tiếp theo

Động lực từ hạ tầng, quy hoạch và chính sách giúp Tây Bắc TP.HCM sở hữu đầy đủ tiềm năng trở thành đô thị tri thức của khu vực (Ảnh: Quỳnh Trần)

Từ những công thức vàng nêu trên, soi chiếu vào khu vực Tây Bắc TP.HCM, sẽ thấy một kịch bản tương tự đang dần thành hình. Với quỹ đất liền khối lớn nhất còn sót lại của thành phố, địa hình cao ráo hầu như không bị ngập lụt và sự cộng hưởng từ những dự án hạ tầng tỷ đô, như Vành đai 3, Metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Tây Bắc đang hội tụ đủ mọi xung lực để trở thành một đô thị tri thức đúng nghĩa.

Trên tinh thần của Nghị quyết 57, xác định bước chuyển mình từ sản xuất thâm dụng lao động sang kinh tế tri thức, khi những "viên gạch hạt nhân" về giáo dục và công nghệ được đặt xuống, khu Tây Bắc TP.HCM sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút giới tinh hoa. Nơi đây sẽ chứng kiến sự chuyển dịch của hàng vạn sinh viên ưu tú, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành và những cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. 

Sự xuất hiện của cộng đồng tri thức khổng lồ này chính là “ngòi nổ” tạo ra nguồn cầu vô hạn cho thị trường. Đó không chỉ là nhu cầu về những ngôi nhà để ở, mà là đòi hỏi khắt khe về những không gian sống mang tính biểu tượng: những căn hộ cao cấp tích hợp công nghệ thông minh, những khu phố thương mại sầm uất và các dịch vụ đặc quyền chuẩn quốc tế.

Câu chuyện của One-North hay Kendall Square đã chứng minh một quy luật: Nơi nào có dòng chảy của chất xám, nơi đó có sự bùng nổ của giá trị vĩnh cửu. Trong bối cảnh hạ tầng tỷ đô đang dồn dập đổ về, Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo như một ngọn đuốc soi đường, Tây Bắc TP. HCM đang trở thành miền đất hứa cho mô hình đô thị tri thức - một mô hình chưa từng có tiền lệ tại khu vực, nơi mà học thuật, nghiên cứu và cuộc sống đẳng cấp hòa quyện làm một.

GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

Giới thượng lưu và tri thức Hà Nội đang đứng trước một cuộc đại dịch chuyển về tư duy sống: từ quyết tâm bám trụ vùng lõi ngột ngạt sang chủ động tìm kiếm những hệ sinh thái dưỡng lành. Theo GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, những siêu đô thị như Vinhomes Global Gate Hạ Long - với môi trường sống trong lành, không ô nhiễm, tiện ích hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu và kết nối Thủ đô chỉ trong 23 phút - chính là lời giải cho bài toán “giải nén đô thị” và kiến tạo chuẩn sống mới cho người Hà Thành. 

Quảng Ninh: Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm kích thích giá đỗ

Quảng Ninh: Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm kích thích giá đỗ

Đời sống 7 giờ 44 phút trước
Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Đời sống 10 giờ 7 phút trước
Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Món ngon mỗi ngày 10 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/4-1/5), Thần Tài trao túi quà khủng, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/4-1/5), Thần Tài trao túi quà khủng, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Đời sống 10 giờ 46 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 30/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 30/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 11 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó sau ngày 30/4/2026

3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó sau ngày 30/4/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước

Tử vi thứ Sáu 1/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 1/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Tết Hàn Thực 2026 là ngày nào? Mách mẹ chuẩn bị mâm lễ cúng bánh trôi, bánh chay chuẩn truyền thống

Tết Hàn Thực 2026 là ngày nào? Mách mẹ chuẩn bị mâm lễ cúng bánh trôi, bánh chay chuẩn truyền thống

Gần 1.000 chiến binh bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Eurowindow Light City

Gần 1.000 chiến binh bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Eurowindow Light City

Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này

Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này