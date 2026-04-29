Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Đời sống 29/04/2026 17:51

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án”Giết người” phát hiện tại ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Trước đó, chiều 7/7/2013, công nhân tại khu xử lý rác thải sinh hoạt thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước môi trường tỉnh Bình Dương thuộc ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) đang làm việc thì phát hiện tử thi là trẻ sơ sinh (bé gái không rõ nhân thân, lai lịch) còn nguyên dây rốn được bỏ trong túi nilon màu đen nên đã trình báo cơ quan chức năng.

 

Qua khám nghiệm tử thi xác định, tử thi là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 2,5 – 03kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong và thân nhân của bé gái sơ sinh trên.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về trường hợp tử vong của bé gái sơ sinh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các Công ty, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân sinh sống trên địa bàn TP.HCMhỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện các trường hợp người mẹ có mang thai mà không thấy sinh con, người mẹ mới sinh con nhưng hiện không thấy nuôi con đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02).

Mọi thông tin tố giác, xin vui lòng liên hệ đồng chí Đặng Trung Nghĩa - Điều tra viên. Số điện thoại: 0938022686 hoặc đến trực tiếp trụ sở Phòng PC02 Công an TP.HCM, địa chỉ: 681 Cách mạng tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình công an khám nghiệm 1 vụ liên quan đến trẻ sơ sinh trước đó

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/4, UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu C3 cách nhà khoảng 50m. Sự việc lập tức được ông Giang trình báo lên chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 4kg, mới sinh khoảng 10 ngày tuổi. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và 600.000 đồng tiền mặt.

 Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ xã Hạnh Lâm đã xuống xác minh, lập biên bản đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ chính quyền xác định thân nhân. 

UBND xã Hạnh Lâm thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến làm thủ tục nhận con theo quy định. Sau ngày 7/5, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô tông trúng người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ (TPHCM).

