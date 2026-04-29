Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Đời sống 29/04/2026 17:20

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô tông trúng người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ (TPHCM).

Theo thông tin từ VietNmaNet, ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận bàng hoàng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ, TPHCM. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1990).

Hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh khu vực cho thấy, thời điểm trên, chị N. đẩy xe nôi, trên xe có một em bé cùng hai bé khác đi bộ trên đường Trung An. Ngay khi người phụ nữ vừa đưa xe nôi cho một bé gái giữ thì bất ngờ một ô tô chạy cùng chiều lao tới, tông chị N. văng xa hơn 5m.

Dù được người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

May mắn trong vụ tai nạn, cả 3 đứa trẻ đi cùng đều thoát nạn trong gang tấc trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong - Ảnh 1
Khoảnh khắc 3 trẻ nhỏ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp cùng Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, tài xế điều khiển ô tô được xác định là ông N.Q.T. (SN 1971, quê tỉnh An Giang).

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường.

Đối với người đi bộ, cơ quan chức năng khuyến cáo cần tuân thủ quy định về an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường dành cho người đi bộ, hạn chế di chuyển dưới lòng đường, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Mới đây, Sở Y tế TPHCM ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân khác sai phạm ở lĩnh vực y tế. Trong đó, có những trường hợp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Không gian sống 2 giờ 8 phút trước
Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Không gian sống 2 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 30/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 30/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân