Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô tông trúng người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ (TPHCM).

Theo thông tin từ VietNmaNet, ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận bàng hoàng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ, TPHCM. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1990).

Hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh khu vực cho thấy, thời điểm trên, chị N. đẩy xe nôi, trên xe có một em bé cùng hai bé khác đi bộ trên đường Trung An. Ngay khi người phụ nữ vừa đưa xe nôi cho một bé gái giữ thì bất ngờ một ô tô chạy cùng chiều lao tới, tông chị N. văng xa hơn 5m.

Dù được người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

May mắn trong vụ tai nạn, cả 3 đứa trẻ đi cùng đều thoát nạn trong gang tấc trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Khoảnh khắc 3 trẻ nhỏ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp cùng Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, tài xế điều khiển ô tô được xác định là ông N.Q.T. (SN 1971, quê tỉnh An Giang).

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường.

Đối với người đi bộ, cơ quan chức năng khuyến cáo cần tuân thủ quy định về an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường dành cho người đi bộ, hạn chế di chuyển dưới lòng đường, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-tong-nguoi-phu-nu-ay-xe-noi-3-tre-nho-thoat-nan-1-nguoi-tu-vong-758787.html