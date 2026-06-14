Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là 'vua dinh dưỡng' bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Dinh dưỡng 14/06/2026 12:01

Đậu phụ, hay còn gọi là đậu hũ, là một thực phẩm có vị thanh mát được nhiều người yêu thích, có mặt trong nhiều mâm cơm của người Việt. Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ bao gồm nhiều protein, ít chất béo, natri và carbohydrate nên rất tốt cho sức khỏe.

Đậu phụ là một loại đạm thực vật được làm từ đậu nành sau khi ngâm, nghiền nát và nấu chín. Từ sữa đậu nành lỏng sẽ đặc lại để trở thành đậu phụ. Đậu phụ có hàm lượng carb thấp, không chứa bơ sữa động vật, gluten hay cholesterol. Đây là món thuần chay rất phổ biến đối với những người có chế độ ăn chuyên biệt.

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là 'vua dinh dưỡng' bấy lâu nay bạn bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của đậu phụ 

Thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ có chứa isoflavone - một phytoestrogen tương tự như hormone estrogen, có thể mang đến một số lợi ích sức khỏe như sau:

Giảm bốc hỏa - một triệu chứng mãn kinh phổ biến: Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết phụ nữ Nhật Bản ít bốc hỏa hơn phụ nữ ở các nền văn hóa khác, một phần là nhờ ăn nhiều sản phẩm làm từ đậu nành.

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư: Bao gồm cả ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành: Estrogen thực vật có thể giúp cải thiện mức độ hoạt động của lớp nội mạc - những mô lót các mạch máu bên trong trái tim.

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là 'vua dinh dưỡng' bấy lâu nay bạn bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Da đẹp hơn: Chất isoflavone trong đậu nành có thể giúp làn da tươi trẻ và ít nếp nhăn hơn.

Giúp ngăn ngừa loãng xương: Nếu sử dụng khoảng 50 - 100 mg isoflavone, tương đương khoảng 1 - 2,5 cốc đậu nành luộc hoặc 1,5 - 4 cốc sữa đậu nành. Để tốt cho sức khỏe xương, nên chọn sữa đậu nành được bổ sung thêm canxi và vitamin D.

Lưu ý cần nhớ khi ăn đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm khá lành tính và có thể dùng cho nhiều đối tượng nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng khi sử dụng thực phẩm này, tránh gây hại đến sức khỏe.

Số lượng: Đậu phụ có phải là chất đạm không? Đậu phụ là chất đạm thực vật tốt nhưng bạn chỉ nên ăn từ 255 - 425g đậu phụ/ngày để không nạp quá nhiều đạm dẫn đến nguy cơ ung thư.

Kết hợp đa dạng thực phẩm: Dù đậu phụ nhiều dinh dưỡng nhưng bạn vẫn cần đảm bảo đa dạng, phong phú dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm trong bữa ăn, không nên chỉ ăn mỗi đậu phụ mà còn cần bổ sung thêm các loại rau củ có nhiều chất đạm: rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc và trái cây,...

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là 'vua dinh dưỡng' bấy lâu nay bạn bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh các thực phẩm có hại: Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên kết hợp đậu phụ với rau chân vịt vì có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi vào máu, tăng đào thải canxi khiến nguy cơ sỏi thận tăng.

Chú ý cách bảo quản: Đậu phụ rất mềm và dễ hư hỏng nếu không được bảo quản ở môi trường thích hợp. Bạn nên ăn đậu phụ mới làm là tốt nhất. Trong trường hợp không ăn hết đậu phụ, hãy bảo quản trong hộp kín và để ở ngăn mát tủ lạnh, thời gian bảo quản tối đa của đậu phụ là 1 - 2 ngày.

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Cây củ mài mọc nhiều trên rừng khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, cây củ mài có công dụng gì đối với lợi ích, sức khỏe của con người thì chắc hẳn là thắc mắc chung của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu phụ công dụng của ậu phụ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?

Hậu trường 53 phút trước
Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/6-17/6), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/6-17/6), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày 14/6/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày 14/6/2026, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Con út Quyền Linh diện quây đỏ bling trong tiệc prom trường Quốc tế

Con út Quyền Linh diện quây đỏ bling trong tiệc prom trường Quốc tế

Hậu trường 3 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, giàu sang thấm vào người, lộc đến tới tấp, cuộc đời no đủ

Trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, giàu sang thấm vào người, lộc đến tới tấp, cuộc đời no đủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng sau ngày 14/6/2026

3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng sau ngày 14/6/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Trẻ dành bao nhiêu giờ cho điện thoại trong dịp hè là hợp lý?

Trẻ dành bao nhiêu giờ cho điện thoại trong dịp hè là hợp lý?

Nuôi dạy con 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu "quyền năng" sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Đừng nghĩ chỉ là món ăn kèm, đậu Hà Lan sở hữu "quyền năng" sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết