Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là 'vua dinh dưỡng' bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Đậu phụ là một loại đạm thực vật được làm từ đậu nành sau khi ngâm, nghiền nát và nấu chín. Từ sữa đậu nành lỏng sẽ đặc lại để trở thành đậu phụ. Đậu phụ có hàm lượng carb thấp, không chứa bơ sữa động vật, gluten hay cholesterol. Đây là món thuần chay rất phổ biến đối với những người có chế độ ăn chuyên biệt.

Giảm bốc hỏa - một triệu chứng mãn kinh phổ biến: Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết phụ nữ Nhật Bản ít bốc hỏa hơn phụ nữ ở các nền văn hóa khác, một phần là nhờ ăn nhiều sản phẩm làm từ đậu nành.

Thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ có chứa isoflavone - một phytoestrogen tương tự như hormone estrogen, có thể mang đến một số lợi ích sức khỏe như sau:

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư: Bao gồm cả ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành: Estrogen thực vật có thể giúp cải thiện mức độ hoạt động của lớp nội mạc - những mô lót các mạch máu bên trong trái tim.

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Da đẹp hơn: Chất isoflavone trong đậu nành có thể giúp làn da tươi trẻ và ít nếp nhăn hơn.

Giúp ngăn ngừa loãng xương: Nếu sử dụng khoảng 50 - 100 mg isoflavone, tương đương khoảng 1 - 2,5 cốc đậu nành luộc hoặc 1,5 - 4 cốc sữa đậu nành. Để tốt cho sức khỏe xương, nên chọn sữa đậu nành được bổ sung thêm canxi và vitamin D.

Lưu ý cần nhớ khi ăn đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm khá lành tính và có thể dùng cho nhiều đối tượng nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng khi sử dụng thực phẩm này, tránh gây hại đến sức khỏe.

Số lượng: Đậu phụ có phải là chất đạm không? Đậu phụ là chất đạm thực vật tốt nhưng bạn chỉ nên ăn từ 255 - 425g đậu phụ/ngày để không nạp quá nhiều đạm dẫn đến nguy cơ ung thư.

Kết hợp đa dạng thực phẩm: Dù đậu phụ nhiều dinh dưỡng nhưng bạn vẫn cần đảm bảo đa dạng, phong phú dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm trong bữa ăn, không nên chỉ ăn mỗi đậu phụ mà còn cần bổ sung thêm các loại rau củ có nhiều chất đạm: rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc và trái cây,...

Ảnh minh họa: Internet

Tránh các thực phẩm có hại: Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên kết hợp đậu phụ với rau chân vịt vì có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi vào máu, tăng đào thải canxi khiến nguy cơ sỏi thận tăng.

Chú ý cách bảo quản: Đậu phụ rất mềm và dễ hư hỏng nếu không được bảo quản ở môi trường thích hợp. Bạn nên ăn đậu phụ mới làm là tốt nhất. Trong trường hợp không ăn hết đậu phụ, hãy bảo quản trong hộp kín và để ở ngăn mát tủ lạnh, thời gian bảo quản tối đa của đậu phụ là 1 - 2 ngày.