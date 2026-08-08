Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của loại củ mọc dưới bùn quen thuộc

Đông y cho rằng củ sen vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, bổ phế, cầm máu, bổ dương, an thần. Ngoài ra củ sen còn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Củ sen chứa 70% tinh bột và nhiều chất khác nhau như asparagin, arginine, trigonelin, tyrosine, glucose, vitamin A, B, C, PP và một lượng nhỏ axit amin.

Củ sen hay còn được gọi là liên ngẫu là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đặc biệt là chị em phụ nữ.

Củ sen có vị bùi, giòn, có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy khẩu vị mỗi người. Từ xào, rán cho đến hầm, củ sen đều mang đến cho bạn những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Ngoài tác dụng dưỡng da, bổ phế, bổ máu nó còn giúp tăng cường sinh lực. Rất tốt cho người bị huyết hư, thiếu máu, suy nhược, ho lâu ngày, da mặt khô sạm, cơ thể gầy gò, bồn chồn, ngủ không ngon, kinh nguyệt không đều, phụ nữ mang thai thể trạng yếu.

Công dụng của củ sen

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và quản lý cân nặng: Hàm lượng chất xơ dồi dào trong củ sen giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Đồng thời, chất xơ tạo cảm giác no lâu, kết hợp với lượng calo thấp giúp củ sen trở thành thực phẩm lý tưởng cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng, giảm cân an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch: Củ sen chứa lượng Kali rất cao, một chất khoáng có tác dụng giãn mạch, giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và giảm áp lực lên thành mạch máu. Việc duy trì bổ sung củ sen trong thực đơn hàng ngày giúp điều hòa chỉ số huyết áp, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa: Nhờ hàm lượng Vitamin C cực kỳ dồi dào, củ sen giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, xây dựng lá chắn vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong củ sen còn giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bổ máu và kích thích lưu thông máu: Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắt và đồng trong củ sen đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào hồng cầu mới. Dùng củ sen thường xuyên giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến các cơ quan, mang lại năng lượng tràn đầy và làn da hồng hào tươi trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ: Củ sen chứa hàm lượng Vitamin B6 (pyridoxine) đáng kể, chất này tương tác trực tiếp với các thụ thể thần kinh trong não bộ, giúp kiểm soát tình trạng căng thẳng, lo âu và đau đầu. Bổ sung củ sen vào bữa ăn giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Những lưu ý khi dùng củ sen

Thực tế, 70 % củ sen là tinh bột nên người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều. Hạn chế với những người mắc bệnh đại tràng hay dạ dày

Nên chế biến kĩ củ sen trước khi ăn để tránh nhiễm các loại ký sinh trùng. Củ sen sống dưới bùn lầy nên rất dễ nhiễm các loại ký sinh trùng, đặc biệt là trùng lát gừng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị nhiễm trùng lát gừng, người bệnh sẽ bị đau âm ỉ vùng bụng trên, tiêu hóa không tốt, đi ngoài nhiều, phân có mùi lạ, thiếu máu, mệt mỏi, sưng phù. Vì vậy, cần nấu chín củ sen trước khi ăn.