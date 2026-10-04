Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 04/10/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ không gặp khó khăn nào đáng phải lo lắng trong ngày Thiên Ấn che chở. Bạn sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Bản tính hào sảng, tự tin cũng giúp bạn gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người.

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới. Tài lộc có thu hoạch tốt, có vẻ như những công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua không hề uổng phí.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ đừng nên ngại ngần thể hiện những quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể. Nhờ ý kiến của bản mệnh, mọi người có thể tìm ra hướng đi mới thoát khỏi lối mòn quen thuộc.

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư có triển vọng và bản mệnh sẵn sàng để thử sức mình. Tất nhiên, trước khi đưa ra các quyết định, bản mệnh vẫn cần cân nhắc thật kỹ, dựa vào tình hình thực tế và năng lực của bản thân.

Con giáp này có thể trở thành tâm điểm của đám đông, bất kể xuất hiện ở bất cứ đâu. Phong thái nói chuyện cởi mở và đầy thu hút giúp bản mệnh chinh phục được nhiều người khác giới.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. 

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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