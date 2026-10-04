TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Theo người dân, căn nhà có kết cấu 1 trệt, 3 lầu và sân thượng. Ngọn lửa xuất phát từ khu vực sân thượng.

Theo thông tin báo Dân trí , gần 7h ngày 4/10, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà trên đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng xã Bình Hưng cũng phối hợp chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Phát hiện cháy, một số người bên trong căn nhà nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Tại hiện trường, cảnh sát sử dụng xe thang tiếp cận khu vực sân thượng, phun nước vào bên trong căn nhà để dập lửa.

Đến khoảng 7h20, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thương vong về người. Diện tích cháy khoảng 15m2 trên tổng diện tích 300m2; lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 285m2, không để lửa lan sang các khu vực lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà 4 tầng khiến hai người tử vong. Cụ thể, theo thông tin báo VNExpress, khoảng 1h30, khói lửa bùng lên tại căn nhà 4 tầng, tổng diện tích hơn 200 m2, trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, thuộc khu chợ phụ tùng xe máy Tân Thành, cách Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng một km. Lúc này, có 7 người cùng gia đình đang ngủ ở các tầng.

Căn nhà có hai lối thoát nạn ở cửa chính và tầng thượng. Khi lửa bùng lên, 5 người thoát ra ngoài qua cửa sổ tầng trên, leo lên tầng thượng rồi nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm. Cụ bà 95 tuổi và người cháu dâu mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy điều 7 xe chuyên dụng cùng hơn 44 chiến sĩ đến hiện trường. Căn nhà nằm trong hẻm rộng khoảng một mét, cách đường lớn 30 m nên xe chữa cháy khó tiếp cận.

Lính cứu hỏa dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước qua vị trí này để dập lửa. Hơn 2h, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiến vào căn nhà, phát hiện hai nạn nhân tử vong ở phòng ngủ tầng trệt và khu vực tầng hai.