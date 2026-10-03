Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Với mỗi người, một chuyến đi thường bắt đầu bằng những điều quen thuộc: lên xe, chọn một tuyến đường, đến nơi cần đến rồi trở về nhà. Chúng ta có thể đi qua một ngã tư, bắt gặp một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đứng giữa dòng xe mà ít khi nghĩ về những gì phía sau công việc ấy.

Từ những câu chuyện như thế, Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu viết “Người giữ nhịp bình yên”, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành. Cuốn sách không đi sâu vào nghiệp vụ giao thông hay những câu chuyện quá lớn lao, mà kể về những con người, tình huống anh có dịp chứng kiến, tìm hiểu trong quá trình công tác.

Những ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ cảnh sát giao thông

Qua từng trang sách, người cảnh sát giao thông hiện lên gần gũi hơn. Họ không chỉ điều tiết giao thông, xử lý vi phạm mà còn có lúc đối mặt với hiểm nguy, chứng kiến mất mát và âm thầm giúp một người xa lạ vượt qua sự cố để trở về nhà an toàn.

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông phía Nam (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) tham gia tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho sinh viên Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thượng tá Phạm Tấn Chương, Phó trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát giao thông, cho rằng “Người giữ nhịp bình yên” là những ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ cảnh sát giao thông. Qua những câu chuyện đời thường, người đọc có thêm một cách tiếp cận với lực lượng này, từ trách nhiệm nghề nghiệp đến sự sẻ chia, đồng hành với người dân.

Theo Thượng tá Phạm Tấn Chương, điều Trịnh Trung Hiếu muốn nói không chỉ nằm ở câu chuyện của người mặc sắc phục, mà còn đưa người đọc trở lại với chính mình khi tham gia giao thông. Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không lái xe sau khi uống rượu bia, đi đúng tín hiệu, giảm tốc độ, giữ khoảng cách hay nhường đường đều là những việc tưởng nhỏ. Nhưng an toàn của mỗi người có thể bắt đầu từ một hành động rất nhỏ như thế.

Đại úy Trịnh Trung Hiếu thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Châu Hoà, tỉnh Vĩnh Long.

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu hiện là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông phía Nam. Ngoài công việc chuyên môn, anh tham gia tuyên truyền pháp luật giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và các hoạt động hướng về cộng đồng.