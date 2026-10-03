Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới thể hiện khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc mở ra những cơ hội và tương lai tốt đẹp hơn. Theo đó, logo của Daiichi Life Việt Nam được thay đổi như hình sau:

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của Công ty trên hành trình hơn 19 năm phát triển tại Việt Nam. Nhận diện thương hiệu này được triển khai trên toàn cầu.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Daiichi Life Việt Nam được xây dựng dựa trên ba yếu tố cốt lõi, phản ánh tầm nhìn, giá trị và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới:

Lá cờ Daiichi Life: Lấy cảm hứng từ chữ "D" trong tên Daiichi, hình ảnh lá cờ đại diện cho tinh thần luôn tiến về phía trước, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Những gam màu giao thoa thể hiện sự kết nối giữa những cá tính, góc nhìn và hành trình khác nhau để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn.

Sắc xanh Daiichi Life: Lấy cảm hứng từ đường chân trời nơi biển trời giao hòa, trải dài bất tận. Sắc xanh Daiichi Life gợi mở một không gian rộng lớn phía trước, nơi mỗi người có thể khám phá, lựa chọn và vươn xa.

Tên mới - Hành trình mới: Từ "Dai-ichi Life" đến "Daiichi Life", dấu gạch nối được lược bỏ để thể hiện sự kết nối giữa di sản hơn một thế kỷ đã qua và chặng đường phía trước. "Daiichi" mang ý nghĩa "Tiên phong" hay "Số một" trong tiếng Nhật; "Life" là hành trình của mỗi cuộc đời, nơi ước mơ, lựa chọn và trải nghiệm tạo nên câu chuyện riêng của mỗi người.

Kể từ ngày 01/10/2026, Daiichi Life Việt Nam bắt đầu triển khai đồng bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ sinh thái hoạt động. Bao gồm các nền tảng số, tài liệu giao dịch, tài liệu truyền thông, website và các điểm chạm thương hiệu trên toàn quốc.

Quá trình đồng bộ này nhằm mang đến trải nghiệm xuyên suốt, nhất quán và chuyên nghiệp cho khách hàng, đối tác, cộng đồng trong mọi điểm chạm cùng thương hiệu.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt hơn 19 năm qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đồng hành và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, đại lý bảo hiểm cùng các đối tác trên toàn quốc.

Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng, gia đình Việt Nam đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong gần hai thập kỷ phát triển bền vững.

Bước sang chương phát triển mới với nhận diện thương hiệu mới, chúng tôi tiếp tục kiên định với cam kết “Gắn bó dài lâu”, cùng bảo vệ và tạo dựng những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng”.

Nhân dịp ra mắt nhận diện thương hiệu mới, Công ty đồng thời giới thiệu chiến dịch thương hiệu “Daiichi Life – Cùng bạn, mở tương lai”.

Thông qua chiến dịch, công ty khẳng định niềm tin rằng mỗi tương lai tươi sáng đều bắt đầu từ những quyết định ý nghĩa hôm nay, được vun đắp bằng sự an tâm, đồng hành và những cơ hội để mỗi người vững bước hiện thực hóa ước mơ của mình.