Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 3h03 cùng ngày. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 120m, cao 20m, rộng hơn 20m, khối lượng đất đá tràn xuống ước tính trên 1.000m³. Một số cột và cáp viễn thông tại khu vực cũng bị hư hỏng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo báo cáo của Sở Xây dựng Lào Cai, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 30/9, tại Km79+200 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, gây tắc đường hoàn toàn.

Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 120m, chiều cao khoảng 15m, khối lượng đất đá ước tính hơn 10.000m3. Khu vực xảy ra sự cố nằm trong phạm vi dự án sửa chữa Quốc lộ 279 đang được triển khai thi công.

Quốc lộ 279 qua xã Bảo Hà tạm thời chưa thể lưu thông tại vị trí Km79+200. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Bảo Hà, khu vực Km79+200 từng bị ảnh hưởng từ bão Yagi năm 2024. Trên đỉnh đồi xuất hiện một vết nứt lớn và khu vực này đang được đơn vị bảo trì đường bộ theo dõi, khắc phục.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Bảo Hà yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Bảo Yên cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý hiện trường.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực không có mưa. Hiện mặt đường bị lún, trượt và các phương tiện giao thông không thể qua lại. Lực lượng chức năng đã huy động máy thiết bị tập trung xử lý, xúc và vận chuyển đất đá khỏi hiện trường. Phương án thi công được tính toán thận trọng bởi nếu đào, xúc phần chân taluy không đúng kỹ thuật, cung trượt phía trên có thể tiếp tục dịch chuyển, làm tình trạng hỏng mặt đường nghiêm trọng hơn và gây khó khăn cho việc khắc phục.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực. Người dân không cố tình di chuyển qua điểm sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Dự kiến khoảng 17h ngày 1/10 mới có thể thông đường tại vị trí sạt lở.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân và người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực.

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương vận động di dời 219 hộ dân (hơn 1.200 nhân khẩu) bản Noong Thăng (xã Mường Than) ra khỏi địa bàn.

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