Mưa lớn trút xuống miền Bắc: Nhiều địa phương ghi nhận sạt lở, thiệt hại nặng

Trong 3 ngày qua, mưa lớn liên tục đã trút xuống miền Bắc. Tính tổng lượng mưa, một số nơi vượt ngưỡng 300mm như Quảng Lâm (Quảng Ninh) 420mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 393mm; Hua Trai (Sơn La) 302mm; Minh Tiến (Thái Nguyên) 371mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 382mm.

Theo thông tin báo Tiền Phong , chỉ tính riêng từ 19h tối qua (9/7) đến 8h sáng nay (10/7), một số trạm đo ở miền Bắc mưa trên 100mm như Hua Trai (Sơn La) 212.6mm, Điềm Mặc 1 (Thái Nguyên) 134.4mm, Tà Tổng 1 (Lai Châu) 129.8mm.

Ngoài ra, 4 nhà bị đổ sập hoàn toàn tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, 141 ngôi nhà bị hư hỏng (chủ yếu tại Điện Biên) và 45 nhà phải di dời tại 5 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong đó tại Sơn La, một người bị thương do sạt lở đá vào ô tô.

Về nông nghiệp, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 105ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập, thiệt hại. Điện Biên có 57.17ha; Lào Cai 36,02ha; Tuyên Quang 31,73ha; Sơn La 12,22ha và Lai Châu 0,89ha.

Ngoài ra các địa phương còn chịu thiệt hại về chăn nuôi, một số tuyến giao thông bị sạt lở gây ách tắc. Ước tính thiệt hại 14,99 tỷ đồng, trong đó Điện Biên thiệt hại nặng nhất, khoảng 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, mưa lớn đã gây tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Sạt lở đất làm sập một ngôi nhà ở xã Mường Sại, Sơn La. Ảnh: VNExpress.

Theo VNExpress, Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc 8 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại về người, chia cắt giao thông, phá hủy nhà cửa, công trình hạ tầng và ảnh hưởng sản xuất. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua khu vực đồi núi, sông suối khi có mưa lớn và theo dõi sát các bản tin cảnh báo.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ngày 9/7 đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ và kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở, người dân.

Dự báo chiều, tối và đêm 10/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Các ngày 11-13/7, miền Bắc có thể giảm mưa, trước khi đón mưa lớn trở lại từ khoảng 14/7.