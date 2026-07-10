Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là "khắc tinh" của những nhóm đối tượng này

Dinh dưỡng 10/07/2026 11:44

Thịt bò là thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, có khả năng hỗ trợ phục hồi cơ bắp, tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thịt bò thường xuyên... Nhất là nhóm đối tượng dưới đây.

Thịt bò là thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều các vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Đáng chú ý là tăng cường cơ bắp nhờ giàu axit amoniac; Tăng cường hệ miễn dịch, chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, bổ huyết nhờ giàu vitamin B6, protein và sắt cao; Vitamin B12 có trong thịt bò cung cấp năng lượng cần thiết cho các tế bào, thúc đẩy chuỗi axit amin chuyển hóa… cung cấp năng lượng khi cơ thể hoạt động ở cường độ cao.

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là 'khắc tinh' của những nhóm đối tượng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò còn rất giàu Magie, Kẽm, Kali giúp tổng hợp protein, chống oxy hóa, tăng trưởng cơ bắp, sản xuất hormone... Muối của axit glutamic giúp tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt hiệu quả khi trao đổi chất insulin.

Hàm lượng axít béo trong thịt bò thấp, nhưng axit linoleic rất giàu giúp chống ôxy hóa hiệu quả, mau lành tổn tương mô (phát tác khi hoạt động mạnh). Linoleic và palmiotelic còn là 2 axit đặc biệt giúp con người chống lại bệnh ung thư và các vi rút mầm bệnh.

4 nhóm người hạn chế ăn thịt bò 

Người bị viêm khớp

Trong thịt bò chứa hàm lượng purin rất cao. Khi đi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric. Lượng axit uric trong máu tăng cao sẽ kết tinh thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng tại các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, gây ra các cơn đau gút cấp tính, sưng tấy và vô cùng đau đớn.

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là 'khắc tinh' của những nhóm đối tượng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh sỏi thận

Nếu bạn có tiền sử hoặc đang điều trị sỏi thận (đặc biệt là sỏi urat hoặc sỏi oxalat), hãy hạn chế ăn thịt bò. Protein động vật trong thịt bò làm tăng lượng canxi và axit uric trong nước tiểu, đồng thời làm giảm lượng citrate (chất giúp ngăn ngừa sỏi thận). Quá trình này sẽ thúc đẩy các viên sỏi hình thành nhanh hơn và có kích thước lớn hơn.

Người có hệ tiêu hóa kém

Thịt bò có kết cấu các sợi cơ rất săn chắc và dai, do đó dạ dày cần tiết ra nhiều axit và co bóp mạnh hơn để tiêu hóa. Những người có hệ tiêu hóa yếu, người lớn tuổi chức năng đường ruột suy giảm hoặc trẻ nhỏ nếu ăn nhiều thịt bò rất dễ bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón và ợ chua.

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là 'khắc tinh' của những nhóm đối tượng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu

Những người đang điều trị mỡ máu hoặc tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng và không nên ăn thịt bò thường xuyên. Nguyên nhân là do loại thịt đỏ này chứa hàm lượng đạm động vật đậm đặc cùng lượng chất béo bão hòa rất cao. Khi dung nạp vào cơ thể, chúng dễ làm tăng nồng độ cholesterol xấu trong máu, gây áp lực lên thành mạch và đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch - yếu tố nguy hiểm trực tiếp khiến huyết áp tăng vọt và làm giảm hiệu quả điều trị bệnh.

Lưu ý khi sử dụng thịt bò

Không nên sử dụng thịt bò quá thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì tùy chế độ ăn của mỗi người mà có lượng ăn phù hợp, tuy nhiên không ăn quá 500 g thịt đỏ đã nấu chín mỗi tuần.

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là 'khắc tinh' của những nhóm đối tượng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi chế biến thịt bò cần nấu chín kỹ thịt để đề phòng ký sinh trùng hoặc sán thâm nhập cơ thể. Hơn nữa, trong nội tạng của bò có chứa lượng cholesterol cao và nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng như giun sán, độc chất, bạn nên cẩn trọng khi sử dụng.

Uống nước chè sau khi ăn là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, trong các loại chè có nhiều axit tanin, khi kết hợp với protein của thịt (đặc biệt là thịt bò) sẽ ngăn cản hấp thu hầu hết vi khoáng như sắt, kẽm, đồng... còn làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, dễ bị táo bón. Trong trường hợp muốn uống nước chè thì chỉ nên uống sau khi ăn ít nhất 2 giờ.

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