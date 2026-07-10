Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Đời sống 10/07/2026 09:37

Hôm nay, ngày 10/7/2026, giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt bật tăng cao khi lực mua bắt đáy xuất hiện.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 10/7, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên ở chiều mua nhưng tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

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Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo giá thế giới. Ảnh: VietNamNet. 

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.120 USD/ounce, cao hơn hôm qua 46 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 131,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 18,4 triệu đồng.

Kim loại quý phục hồi khi lực mua bắt đáy giá tăng nhưng điều này cũng chưa chắc chắn khả năng tăng dài hạn của vàng. Trong báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng vốn bị rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất trên toàn cầu bị rút ròng gần 9 tỉ USD trong tháng 6 khiến tổng tài sản quản lý (AUM) của ngành giảm 13% xuống 526 tỉ USD, trong khi lượng vàng nắm giữ giảm 74 tấn, còn 4.047 tấn. Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận dòng vốn bán mạnh nhất với 5,5 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ ETF vàng chỉ trong tháng 6. Khu vực châu Á cũng lần đầu ghi nhận tháng rút vốn mạnh nhất lịch sử với trị giá 2,28 tỉ USD. Áp lực bán chủ yếu đến từ các quỹ tại Trung Quốc khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cải thiện nhờ thị trường chứng khoán phục hồi và giá vàng hạ nhiệt. Theo WGC, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá vàng liên tục điều chỉnh trong tháng 6.

Các tín hiệu chính sách theo hướng thắt chặt từ tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran đã đẩy lợi suất thực tăng và đồng USD mạnh lên. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.

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