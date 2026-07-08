Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Đời sống 08/07/2026 14:41

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cấp cứu, xử trí y khoa thành công đối với bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) nuốt phải một chiếc kim băng sắc nhọn đang bung mở.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 7/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hiện sức khỏe bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) đã ổn định và xuất viện sau khi được ê-kíp đơn vị gắp vật nhọn ra ngoài một cách an toàn, không ghi nhận tai biến.

Trước đó, ngày 4/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi được chuyển khẩn cấp từ Đà Nẵng, trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm nuốt phải một chiếc kim băng đang bung mở.

Đánh giá ban đầu cho thấy, dị vật sắc nhọn này có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và trực tiếp đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật chuyên sâu.

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn - Ảnh 1
Sức khỏe bệnh nhi ổn định sau khi được gắp dị vật ra thành công - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận định tính chất cấp bách của ca bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức nhằm xây dựng phương án can thiệp tối ưu. Ê-kíp liên chuyên khoa đơn vị đã nhanh chóng phối hợp tổ chức nội soi cấp cứu.

Nhờ kiểm soát tốt quy trình gây mê-hồi sức và sử dụng khéo léo các dụng cụ chuyên dụng, các bác sỹ đã gắp trọn chiếc kim băng sắc nhọn ra ngoài một cách an toàn, không làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản.

Theo các bác sỹ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ, bởi đầu sắc nhọn rất dễ dịch chuyển và gây tổn thương sâu trong suốt quá trình thao tác. 

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn - Ảnh 2
Kim băng sắc nhọn đã bung mở nằm trong thực quản cháu bé 9 tháng tuổi người nước ngoài - Ảnh: Vietnam+

Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho hay, vừa qua, đơn vị được tạp chí danh tiếng Newsweek vinh danh trong bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á-Thái Bình Dương 2026) ở chuyên ngành Ung thư.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, đánh dấu một bước tiến quan trọng của bệnh viện trong hệ thống y tế đất nước trên bản đồ y học chuyên sâu khu vực.

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