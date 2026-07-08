Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Đời sống 08/07/2026 14:41

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cấp cứu, xử trí y khoa thành công đối với bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) nuốt phải một chiếc kim băng sắc nhọn đang bung mở.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 7/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hiện sức khỏe bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) đã ổn định và xuất viện sau khi được ê-kíp đơn vị gắp vật nhọn ra ngoài một cách an toàn, không ghi nhận tai biến.

Trước đó, ngày 4/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi được chuyển khẩn cấp từ Đà Nẵng, trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm nuốt phải một chiếc kim băng đang bung mở.

Đánh giá ban đầu cho thấy, dị vật sắc nhọn này có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và trực tiếp đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật chuyên sâu.

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn - Ảnh 1
Sức khỏe bệnh nhi ổn định sau khi được gắp dị vật ra thành công - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận định tính chất cấp bách của ca bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức nhằm xây dựng phương án can thiệp tối ưu. Ê-kíp liên chuyên khoa đơn vị đã nhanh chóng phối hợp tổ chức nội soi cấp cứu.

Nhờ kiểm soát tốt quy trình gây mê-hồi sức và sử dụng khéo léo các dụng cụ chuyên dụng, các bác sỹ đã gắp trọn chiếc kim băng sắc nhọn ra ngoài một cách an toàn, không làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản.

Theo các bác sỹ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ, bởi đầu sắc nhọn rất dễ dịch chuyển và gây tổn thương sâu trong suốt quá trình thao tác. 

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn - Ảnh 2
Kim băng sắc nhọn đã bung mở nằm trong thực quản cháu bé 9 tháng tuổi người nước ngoài - Ảnh: Vietnam+

Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho hay, vừa qua, đơn vị được tạp chí danh tiếng Newsweek vinh danh trong bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á-Thái Bình Dương 2026) ở chuyên ngành Ung thư.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, đánh dấu một bước tiến quan trọng của bệnh viện trong hệ thống y tế đất nước trên bản đồ y học chuyên sâu khu vực.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp cho Nguyễn Thị Thu - người cùng mẹ dàn dựng màn kịch giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   nuốt kim băng cứu bé trai tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 43 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 10 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong