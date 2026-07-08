Thứ 'siêu thực phẩm' rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là 'khắc tinh' của ung thư

Dinh dưỡng 08/07/2026 05:00

Bắp cải tím, còn được gọi là bắp cải đỏ, là một loại rau giàu dinh dưỡng, được nhiều yêu thích. Không những vậy, bắp cải tím còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Bắp cải tím là một cây thuộc cải, có hình tròn, được tạo thành từ nhiều lớp lá cứng bên ngoài có màu tím, bên trong ruột màu trắng cuộn chặt với nhau, khi cầm lên nặng và chắc tay. Lá của bắp cải tím sẽ cứng và giòn hơn bắp cải xanh do thời gian trồng lâu hơn.

Thứ 'siêu thực phẩm' rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là 'khắc tinh' của ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn có vị giòn ngọt, có thể ăn sốnghoặc nấu chín, và thường được dùng để tăng thêm hương vị, màu sắc cho các món salad, món xào, gỏi,... Bắp cải tím có thể trồng quanh năm và thường trồng nhiều ở những nơi có khí hậu lạnh như Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Công dụng của bắp cải tím đối với sức khỏe 

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bắp cải tím là một loại rau giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa và kali. Chất xơ trong bắp cải tím giúp giảm hấp thu cholesterol và đường trong máu. Tất cả những chất này đều có vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe tóc và da

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong bắp cải tím giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, giúp cải thiện sức khỏe và độ đàn hồi của da, hỗ trợ sản xuất collagen và giúp giữ cho da mịn màng và trẻ trung hơn. Vitamin A trong bắp cải tím là chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường sức khỏe của tóc, giảm tình trạng rụng tóc và giúp kích thích mọc tóc mới.

Thứ 'siêu thực phẩm' rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là 'khắc tinh' của ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Bắp cải tím là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều vitamin và khoáng chất, tất cả những chất này đều có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt loại rau này, chứa nhiều vitamin C, và sulforaphane chất chống viêm có khả năng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Nếu bạn muốn tìm kiếm một phương pháp dưỡng nhan tự nhiên thì bắp cải tím chính là câu trả lời hoàn hảo nhờ sự kết hợp giữa Vitamin C, Vitamin A và Anthocyanin. Các dưỡng chất này hoạt động như những chiến binh quét sạch các gốc tự do - thủ phạm chính gây ra các nếp nhăn, sạm nám và hiện tượng chảy xệ cơ mặt do tuổi tác.

Ăn bắp cải tím thường xuyên sẽ giúp cơ thể kích thích sản sinh collagen tự nhiên để duy trì độ đàn hồi cho da, cung cấp độ ẩm cần thiết, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và bảo vệ làn da của bạn trước các tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Thứ 'siêu thực phẩm' rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là 'khắc tinh' của ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải tím có tốt hơn bắp cải xanh không?

Xét về giá trị dinh dưỡng bắp cải tím có nhiều vitamin A gấp 10 lần so với bắp cải xanh. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cũng gấp đôi so với bắp cải xanh. Về hương vị, tùy khẩu vị của mỗi người sẽ ưa thích bắp cải tím hay bắp cải xanh. Tuy nhiên, theo số đông nhận định thì hương vị bắp cải tím có phần ngon hơn so với bắp cải xanh đấy.

Cách sử dụng bắp cải tím an toàn cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của bắp cải tím mà không gặp phải tác dụng phụ, bạn nên tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

Liều lượng phù hợp: Một chế độ ăn với bắp cải tím 2 - 3 lần mỗi tuần là hợp lý. Không nên ăn quá nhiều bắp cải tím trong một ngày, đặc biệt nếu bạn có bệnh lý nền.

Thứ 'siêu thực phẩm' rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là 'khắc tinh' của ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến: Bắp cải tím nên được nấu chín thay vì ăn sống để giảm thiểu tác động của goitrogens và giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa hơn. Xào, luộc hoặc hấp là những cách chế biến tốt để giữ lại dưỡng chất mà không gây tác dụng phụ.

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là một trong những loại rau củ phổ biến và quen thuộc trong ẩm thực Việt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về tất cả những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe.

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