Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt

Dinh dưỡng 06/07/2026 11:30

Su su là loại rau củ quen thuộc, thường được chế biến thành các món ăn trong các bữa cơm hàng ngày. Thế nhưng, đằng sau sự mộc mạc đó lại là một 'kho báu' dinh dưỡng vô cùng giá trị.

Quả su su thuộc họ hàng bầu bí với vị ngọt thanh nhẹ nhàng từ lâu đã quen thuộc với ẩm thực Việt thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn. Tuy nhiên liệu bạn đã biết đến những tác dụng tuyệt vời của loại quả này chưa?

Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả su su 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Su su là loại quả rất tốt cho tim mạch nhờ khả năng cải thiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh như cholesterol cao, huyết áp cao và tuần hoàn máu kém. Ngoài ra, myricetin trong quả su su đã được chứng minh có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm giảm cholesterol trong máu

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Chất xơ trong quả su su giúp làm mềm phân và hỗ trợ phân di chuyển trong lòng ruột tốt hơn. Ngoài ra, chất xơ còn là nguồn thức ăn nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong lòng ruột giúp hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa và làm giảm các tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Cải thiện chức năng gan

Chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến tình trạng tích lũy quá nhiều chất béo tại gan gây hại và làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Chiết xuất từ quả su su có khả năng ngăn ngừa sự tích lũy này, từ đó làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ, giúp gan hoạt động tốt hơn.

Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa

Một trong những tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa chính là các gốc tự do. Để làm chậm quá trình này cần các chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do và các phản ứng viêm bên trong cơ thể. Nhờ có chứa vitamin C với tác dụng chống oxy hóa và thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp collagen mà su su có thể làm chậm quá trình lão hóa, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp cho da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh.

Lưu ý khi ăn su su để tốt cho sức khỏe

Dù là thực phẩm lành mạnh, su su vẫn cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn và giữ được giá trị dinh dưỡng. Trước khi chế biến, nên rửa sạch su su để loại bỏ bụi bẩn và hạn chế tồn dư hóa chất. Người dùng nên ưu tiên lựa chọn quả còn tươi, không bị dập hoặc héo úa. Một số lưu ý quan trọng khi ăn su su gồm:

Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều trong thời gian dài.

Cần kết hợp đa dạng nhiều loại rau củ khác nhau.

Người có chế độ ăn đặc biệt nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng.

Không nên lạm dụng nước ép su su để giảm cân.

Nên chế biến chín để dễ tiêu hóa hơn

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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