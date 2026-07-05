Các công dụng bất ngờ của rau bí

Dinh dưỡng 05/07/2026 11:30

Nhiều người chỉ xem rau bí là món ăn dân dã, nhưng loại rau quen thuộc này lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và miễn dịch nếu ăn đúng cách.

Rau bí là một trong những loại cây trồng quen thuộc với người Việt Nam. Loại rau này thường được trồng phổ biến ở miền núi để lấy rau và quả ăn. Loại cây này được ưa chuộng vì có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Các công dụng bất ngờ của rau bí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các công dụng bất ngờ của rau bí

Rau bí là một nguồn tuyệt vời của sắt và kẽm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra, nó cũng chứa folate, giúp sản sinh hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. Rau bí có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số công dụng bất ngờ của rau bí bao gồm:

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Tốt cho tim mạch

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Các công dụng bất ngờ của rau bí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương và răng chắc khỏe

Rau bí là nguồn cung cấp canxi và phốt pho tự nhiên, giúp củng cố cấu trúc xương, phòng ngừa loãng xương và giảm đau nhức khớp. Đồng thời, hai khoáng chất này còn góp phần bảo vệ men răng, hạn chế sâu răng và các bệnh về nướu.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng đồng trong rau bí có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ăn rau bí thường xuyên giúp làn da tươi trẻ, giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Làm đẹp da

Rau bí chứa nhiều vitamin A và C - hai loại vitamin quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A giúp da mềm mại, đàn hồi và giảm khô ráp, trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo.

Các công dụng bất ngờ của rau bí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Phòng ngừa ung thư và táo bón

Nhờ chứa nhiều chất xơ, rau bí hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như trĩ hay viêm túi thừa đại tràng. Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại tràng.

Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất?

Suốt ngày uống nước rau má nhưng bạn có biết uống vào lúc này mới là tốt nhất?

Rau má vừa có thể làm đồ uống lại vừa có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị thơm ngon. Hơn nữa, rau má còn có chứa nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng liệu rằng uống rau má nhiều có tốt không, uống thời điểm nào là tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   rau bí dinh dưỡng công dụng rau bí

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 42 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 9 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này