Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là 'khắc tinh' của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Dinh dưỡng 05/07/2026 11:30

Nhiều người chỉ xem rau bí là món ăn dân dã, nhưng loại rau quen thuộc này lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và miễn dịch nếu ăn đúng cách.

Rau bí là một trong những loại cây trồng quen thuộc với người Việt Nam. Loại rau này thường được trồng phổ biến ở miền núi để lấy rau và quả ăn. Loại cây này được ưa chuộng vì có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là 'khắc tinh' của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các công dụng bất ngờ của rau bí

Rau bí là một nguồn tuyệt vời của sắt và kẽm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra, nó cũng chứa folate, giúp sản sinh hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. Rau bí có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số công dụng bất ngờ của rau bí bao gồm:

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Tốt cho tim mạch

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là 'khắc tinh' của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương và răng chắc khỏe

Rau bí là nguồn cung cấp canxi và phốt pho tự nhiên, giúp củng cố cấu trúc xương, phòng ngừa loãng xương và giảm đau nhức khớp. Đồng thời, hai khoáng chất này còn góp phần bảo vệ men răng, hạn chế sâu răng và các bệnh về nướu.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng đồng trong rau bí có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ăn rau bí thường xuyên giúp làn da tươi trẻ, giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Làm đẹp da

Rau bí chứa nhiều vitamin A và C - hai loại vitamin quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A giúp da mềm mại, đàn hồi và giảm khô ráp, trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo.

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là 'khắc tinh' của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Phòng ngừa ung thư và táo bón

Nhờ chứa nhiều chất xơ, rau bí hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như trĩ hay viêm túi thừa đại tràng. Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại tràng.

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