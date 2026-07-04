NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam

Đời sống 04/07/2026 14:08

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 4/7 cho biết vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM) 162,5 triệu đồng và yêu cầu nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm.

Theo thông ti từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 4/7 cho biết vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM) 162,5 triệu đồng và yêu cầu nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm. 

Trong đó, doanh nghiệp này kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với sản phẩm Luvum green citrus vitamin C gel cream plus (kem dưỡng ẩm và làm sáng da dạng gel của thương hiệu Luvum - Hàn Quốc), số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 278351/25/CBMP-QLD ngày 15/6/2025, lô sản phẩm OC14R, hạn dùng 13/3/2028.

Sản phẩm kem dưỡng ẩm Luvum green citrus vitamin C gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối bị thu hồi, tiêu hủy. 

Cùng đó, IWON Việt Nam cũng kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với 10 sản phẩm. Trong số này có 2 sản phẩm của thương hiệu Luvum, 6 sản phẩm thuộc thương hiệu TIA'M và 2 sản phẩm của thương hiệu Foodaholic gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng da, tinh chất, mặt nạ... Tất cả đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

4 sản phẩm gồm: Tinh chất TIA’M Pore Minimizing 21 serum, tinh chất TIA’M Tranexin Nia Vita serum, mặt nạ Foodaholic Derma soothing moisture mask with Vitamin B và kem TIA'M Deep Hydration Glow Cream cũng được doanh nghiệp quảng cáo có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền 162,5 triệu đồng, công ty IWON Việt Nam còn bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Luvum green citrus vitamin C gel cream plus. 9 sản phẩm vi phạm còn lại cũng bị thu hồi và tiêu hủy. Với 4 sản phẩm bị quảng cáo sai, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty thảo gỡ, xóa quảng cáo trên sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, công ty này bị cơ quan chức năng tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong vòng 6 tháng.

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 10 loại sữa rửa mặt, kem dưỡng da Hàn Quốc bán tại Việt Nam - Ảnh 1
Sản phẩm kem dưỡng ẩm Luvum green citrus vitamin C gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối bị thu hồi, tiêu hủy

Theo thông tin từ báo Thương hiệu và Công luận, Công ty TNHH IWON Việt Nam là doanh nghiệp bị phạt tiền mức cao nhất trong đợt này. Ngoài ra, 4 doanh nghiệp khác gồm: Công ty TNHH ALICE CAO (bị xử phạt 55 triệu đồng, thu hồi, tiêu hủy 20 sản phẩm); Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (phạt 90 triệu, thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm), Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu & thương mại SUSU Việt Nam (phạt 35 triệu) và công ty TNHH X.C.G.G (bị xử phạt 125 triệu, thu hồi, tiêu huỷ 6 sản phẩm). 

Công ty TNHH ALICE CAO bị xử phạt 55 triệu đồng do kinh doanh 20 sản phẩm mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định.

Danh mục sản phẩm bị buộc thu hồi, tiêu hủy gồm nhiều thương hiệu quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser; kem chống nắng Anessa Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin, Anessa Whitening Sunscreen Milk và Anessa Perfect UV Sunscreen; kem đánh răng Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint...

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Từ khóa:   sữa rửa mặt kem dưỡng da Hàn Quốc thu hồi mỹ phẩm

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