Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 03/10/2026 11:08

Công an TPHCM đã bắt giữ Giám đốc Công ty Dwatch để điều tra hành vi bán đồng hồ và các loại trang sức nhái thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega, Cartier, LV, Hermès, Hublot...

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du (29 tuổi, ở TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dwatch để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, từ nguồn tin chuyển giao của Phòng An ninh mạng (PA05), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, nắm tình hình trên không gian mạng và phát hiện đường dây kinh doanh đồng hồ, trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu quốc tế.

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Chân dung đối tượng Trần Trung Du (29 tuổi, ở TP.HCM). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, dữ liệu điện tử cũng như xác minh hoạt động giao nhận và thu mẫu giám định, lực lượng chức năng đã làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của các đối tượng cùng địa điểm tập kết hàng hóa.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, PC03 phối hợp cùng PA05 và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) bất ngờ kiểm tra trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ DWatch tại địa chỉ số 200 - 200A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, do Trần Trung Du làm đại diện pháp luật.

Theo thông tin VNExpress, cảnh sát phát hiện số lượng lớn đồng hồ, bông tai, vòng tay, dây chuyền và nhẫn mang các nhãn hiệu Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot...

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier - Ảnh 2
Tang vật thu giữ được. Ảnh: Báo VNExpress. 

Số hàng này đều chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ, không ghi nhãn theo quy định và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo công an, Du thành lập công ty và đăng ký hoạt động từ khoảng tháng 1/2025. Người này thừa nhận biết các nhãn hiệu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn đăng thông tin sản phẩm trên website, Facebook, Zalo để bán cho khách kiếm lời.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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