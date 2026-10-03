Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 03/10/2026 11:30

Thịt vịt là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và giàu dinh dưỡng. Vậy ăn thịt vịt có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Thịt vịt là món ăn dân dã nhưng lại vô cùng độc đáo, chính vì vậy nó từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của nhiều hộ gia đình Việt Nam. Vào mùa hè, thịt chỉ chỉ cần đem luộc, chấm cùng chút nước mắm gừng là đủ làm xao xuyến nhiều người.

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Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thịt vịt không chỉ ngon mà còn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Trung bình trong 100g thịt vịt có khoảng 25g chất protein, hàm lượng này cao gấp nhiều lần lượng protein có trong thịt bò, thịt heo, thịt dê, cá, trứng. Ngoài ra, thịt vịt cũng cung cấp nhiều dưỡng chất như canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E), acide nicotic…

Công dụng của thịt vịt đối với sức khỏe

Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần: Thịt vịt chứa nhiều khoáng chất cần thiết như đồng giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần luôn ổn định. Ngoài ra, thịt vịt cũng rất tốt trong việc giảm hàm lượng cholesterol có hại và nâng cao hàm lượng cholesterol có lợi trong cơ thể.

Tăng trọng lượng cơ thể một cách tự nhiên: Hàm lượng axit béo cao có trong thịt vịt có tác dụng làm tăng cân một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nên tiêu thụ thịt vịt một cách hợp lý để hình thành trọng lượng cơ thể lý tưởng, bởi hàm lượng chất béo và chất đạm trong vịt gấp đôi thịt gà bình thường.

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường: Hàm lượng chất niacin (vitamin B3) có trong thịt vịt cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Chất niacin sẽ giúp đường tiêu hóa hấp thụ carbohydrate, protein và chất béo dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc tiêu thụ thịt vịt cũng đặc biệt tốt cho việc khắc phục bệnh tiểu đường.

Chăm sóc làn da: Thịt vịt có thể đáp ứng nhu cầu về chất béo, giúp duy trì độ ẩm cho da, cho bạn một làn da luôn tươi trẻ và căng mịn. Nếu cơ thể bị thiếu chất béo sẽ xuất hiện các dấu hiệu như da bị đóng vảy và xỉn màu. Trên thực tế, chất béo trở thành một trong những yếu tố bảo vệ làn da trước những thay đổi của thời tiết. Vì vậy, nên thêm thịt vịt vào chế độ ăn uống của bạn để thấy được những hiệu quả không ngờ của nó.

 

Những đối tượng nên và không nên ăn thịt vịt

Ăn thịt vịt có tốt không? Câu trả lời là có. Thịt vịt tuy tốt nhưng không phải đối tượng nào cũng nên ăn thịt vịt. Vậy ai nên và không nên ăn thịt vịt?

Những đối tượng nên ăn thịt vịt bao gồm:

Người mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật: Thịt vịt cung cấp protein và năng lượng cần thiết để phục hồi.

Người thiếu máu do thiếu sắt: Phù hợp với trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh.

Người cần bổ sung đạm tự nhiên: Vận động viên, người tập luyện thể thao hoặc người làm việc nặng nhọc.

 

Những đối tượng nên hạn chế ăn thịt vịt bao gồm:

Người mắc bệnh gout: Thịt vịt chứa purin, có thể làm tăng axit uric, gây đau khớp.

Người có cholesterol cao: Đặc biệt cần tránh phần da vịt và các món chiên rán.

Người đang bị cảm lạnh, ho đờm: Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn, có thể làm tình trạng bệnh kéo dài.

Người vừa phẫu thuật tiêu hóa: Nên kiêng trong 1 – 2 tuần đầu vì thịt vịt giàu đạm, có thể gây khó tiêu.

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