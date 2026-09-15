Theo trình báo của gia đình, tối 8/9, Đ.N.T (sinh viên năm thứ 2, ngành công nghệ thông tin, của một trường đại học trên địa bàn) gọi Zalo cho gia đình, rồi xin 200 triệu đồng để đặt cọc đảm bảo làm thủ tục du học tại Đài Loan (Trung Quốc). T. còn cho biết, sau khi chuyển tiền đặt cọc, trong vòng 2 giờ đồng hồ số tiền này sẽ được chuyển trả.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Hòa Thuận kịp thời giải cứu nữ sinh viên bị nhóm đối tượng “ bắt cóc online ” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đó, T. gọi cho dì ruột để hỏi mượn số tiền trên. Dì không đồng ý và yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh việc đi du học, số điện thoại của cô giáo cố vấn, nhưng T. từ chối cung cấp.

Tuy nhiên, gia đình không có khả năng và khuyên con gái cẩn trọng vì có thể bị lừa đảo.

Sáng hôm sau (9/9), khi gia đình gọi điện thoại lại, T. nói đang ngủ. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, gia đình không còn liên lạc được với T. qua điện thoại và zalo. Gia đình còn nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc nữ sinh, nếu không sẽ đưa sang Campuchia. Sau đó, gia đình báo công an địa phương.

Nữ sinh viên bị “bắt cóc online” - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Qua xác minh, T. là sinh viên năm 2, đang ở tại ký túc xá của một trường đại học trên địa bàn. Trước khi xảy ra vụ việc, T. có gửi 2 văn bản về việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan cho dì ruột. Trong khi phía nhà trường không có văn bản nào về chương trình du học nước ngoài.

Hình ảnh camera an ninh tại ký túc xá ghi nhận T. lái xe gắn máy rời đi vào đầu giờ chiều 8/9 và chưa trở lại phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định T. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) từ đầu giờ chiều 8/9.

Chiều 9/9, lực lượng chức năng đã tới nhà nghỉ trên và "giải cứu" được T. Trong thời gian ở nhà nghỉ, T. chỉ rời phòng để mua đồ ăn, còn lại không tiếp xúc với ai.

Qua làm việc, T. cho biết, trước đó nhận được cuộc gọi với đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kết bạn zalo. Sau đó, đối tượng gọi video cho T. để nhìn thấy hình ảnh ‘phòng làm việc’ của cơ quan công an, với nhiều hồ sơ, tài liệu thông tin cá nhân của T., bên cạnh còn có gói bột màu trắng đối tượng nói là ma túy.

Sau đó, đối tượng chuyển điện thoại cho người khác mặc sắc phục công an, người này nói T. có liên quan đến vụ án ma túy cấp quốc gia. Chúng yêu cầu T. giữ kín thông tin, nếu tiết lộ cho người khác sẽ bị phạt tù 3 - 7 năm.

Đối tượng gửi qua zalo cho T. hình ảnh lệnh bắt tạm giam và yêu cầu tìm phòng riêng, ở một mình để phục vụ công tác điều tra.

Nghe theo lời đối tượng, T. đi thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên. Sau đó, các đối tượng còn gửi link để vào một ứng dụng khác tham gia họp trực tuyến với "Bộ Công an và Viện kiểm sát".

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp, sau đó in sao kê chuyển tiền để nộp cho trường nhằm cấp học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi chứng minh xong, số tiền trên sẽ được trả lại cho gia đình.

Sau đó, T. gọi cho người thân để xin tiền nhưng không được, trong khi các đối tượng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khủng bố tinh thần.

Khi mượn được của bạn 1 triệu đồng nhưng chưa kịp chuyển cho các đối tượng thì lực lượng công an có mặt can thiệp.

Sau vụ việc trên, phía nhà trường nữ sinh đang theo học đã gửi thư cảm ơn gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.