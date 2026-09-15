Đắk Lắk: Nhóm nghi phạm nước ngoài cướp tiệm vàng bị bắt trên đường bỏ trốn

Đời sống 15/09/2026 11:03

Đôi nam nữ người nước ngoài vào tiệm vàng dàn cảnh lấy trộm 3 vòng trị giá hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn trên ôtô cùng hai người khác, bị cảnh sát chặn bắt một giờ sau đó.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 15-9, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu xác nhận vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một nhóm người nước ngoài đi ô tô đã đến cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Sông Cầu.

Thời điểm trên, hai người nước ngoài gồm một nam, một nữ cùng vào tiệm vàng Tiến Viễn ở tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu.

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Đôi nam nữ bỏ chạy đến ôtô có hai người nước ngoài chờ sẵn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Người nam tiến đến bắt chuyện với chủ tiệm là ông M.T.V. (50 tuổi), trong khi người nữ lén đi vào khu vực tủ vàng phía bên trong.

Người nữ sau đó mở khóa chiếc tủ (chìa khóa được cắm sẵn) và lấy 3 vòng kiềng vàng, tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Theo thông tin báo Dân trí, khi người phụ nữ đang thực hiện hành vi trộm cắp, chủ tiệm phát hiện. Hoảng sợ, đối tượng làm rơi số vàng xuống nền, rồi cùng người đàn ông chạy ra ngoài.

Đắk Lắk: Nhóm nghi phạm nước ngoài cướp tiệm vàng bị bắt trên đường bỏ trốn - Ảnh 2
Nhóm người nước ngoài lúc bị cảnh sát chặn ôtô, bắt giữ. Ảnh: Báo Dân trí.

Phía đối diện tiệm vàng, một ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 79A-481.80 đã chờ sẵn. Sau khi lên ô tô, cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ô tô di chuyển đến khu vực quốc lộ 1D, thuộc phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã bị cảnh sát đã bắt giữ, cách hiện trường vụ án hơn 40km.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên ô tô có 4 người, gồm 3 nam và 1 nữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với các bên liên quan, lấy lời khai của người chứng kiến và trích xuất dữ liệu camera an ninh nhằm phục vụ công tác điều tra.

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Chiều 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 đối tượng (một nam, một nữ) liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ.

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