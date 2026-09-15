Nữ nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời sáng 14/9 vì xuất huyết não

Sao quốc tế 15/09/2026 11:41

Sáng 14/9, tờ 163 đưa tin, nữ MC truyền hình quốc dân của Trung Quốc - Kính Nhất Đan vừa qua đời đột ngột do xuất huyết não. Con gái Kính Nhất Đan mới đây đã đăng cáo phó thông báo tin buồn trên tài khoản WeChat chính thức của nữ MC.

Sáng 14/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin Kính Nhất Đan – nữ MC được khán giả mệnh danh là “MC quốc dân” đã qua đời ở tuổi 71 sau thời gian điều trị xuất huyết não.

Thông tin được con gái nữ MC chia sẻ trong cáo phó đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Kính Nhất Đan. Theo gia đình, vào tháng 6, bà bất ngờ bị xuất huyết não cấp tính tại quê nhà Cáp Nhĩ Tân. Do tình trạng sức khỏe diễn biến nghiêm trọng, nữ MC được chuyển tới Bắc Kinh để điều trị. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng chống chọi với bệnh tật, bà đã không qua khỏi.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời sáng 14/9 vì xuất huyết não - Ảnh 1

Trong thông báo, con gái Kính Nhất Đan gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ tại hai bệnh viện đã tận tâm cứu chữa và đồng hành cùng gia đình trong thời gian khó khăn. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả trên khắp Trung Quốc vì những lời động viên, thăm hỏi dành cho mẹ trong suốt quá trình điều trị.

Kính Nhất Đan sinh năm 1955 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1976, bà thi đỗ Khoa Phát thanh - Dẫn chương trình của Học viện Phát thanh Bắc Kinh, tiền thân của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà công tác tại Đài Phát thanh Nhân dân Hắc Long Giang, trước khi trở lại trường học để theo đuổi chương trình thạc sĩ và giảng dạy.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời sáng 14/9 vì xuất huyết não - Ảnh 2

Năm 1988, ở tuổi 33, Kính Nhất Đan gia nhập CCTV và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các chương trình tin tức, sự kiện lớn. Với phong cách dẫn chương trình điềm đạm, chuyên nghiệp, bà từng 3 lần giành giải Micro vàng – một trong những giải thưởng danh giá dành cho người dẫn chương trình phát thanh, truyền hình tại Trung Quốc.

Năm 2015, Kính Nhất Đan chính thức nghỉ hưu sau khi hoàn thành chương trình tin tức cuối cùng. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối. Bắc Kinh Nhật Báo từng nhận định Kính Nhất Đan là một trong những gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim truyền hình tin tức Trung Quốc, đồng thời là biểu tượng cho hình ảnh người dẫn chương trình ôn hòa, bản lĩnh và tận tâm.

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