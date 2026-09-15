Hai phụ nữ bán hải sản tử vong do đuối nước ở khu vực biển Hòn Rơm, Mũi Né

Đời sống 15/09/2026 10:04

Trong lúc xuống tắm tại khu vực biển Hòn Rơm, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), hai người phụ nữ làm nghề bán ghẹ không may đuối nước, tử vong.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tối 14/9, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, 2 phụ nữ bán ghẹ tại khu vực biển Hòn Rơm (phường Mũi Né) rủ nhau xuống biển tắm. Một lúc sau, người dân phát hiện cả 2 bị đuối nước nên hô hoán và tổ chức cứu hộ.

Hai phụ nữ bán hải sản tử vong do đuối nước ở khu vực biển Hòn Rơm, Mũi Né - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Dân trí, các nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng nguy kịch. Một người đã tử vong khi vừa được đưa lên bờ. Nạn nhân còn lại được người dân tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng cũng không qua khỏi.

Theo ghi nhận tại thời điểm xảy ra vụ việc, biển không xuất hiện sóng lớn. Tuy nhiên, một số ngư dân địa phương cho biết quan sát trên mặt biển có thể nhận thấy một dòng chảy rút khá mạnh.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã đến hiện trường xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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