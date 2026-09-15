Báo dữ phá tung cửa lồng, tấn công người đàn ông 57 tuổi và cái kết

Con vật ốm yếu đột nhiên phá tung cửa lồng và lao vào ông Buddhijung Gurung, 57 tuổi, ở huyện Lamjung, miền trung Nepal. Đoạn clip cho thấy người công nhân đang vật lộn với con báo khi nó tiếp tục tấn công, một đồng nghiệp khác cố gắng dùng gậy đánh nó vào ngày 10/9.
Video 1 ngày 16 giờ 18 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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