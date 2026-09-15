Tài xế 21 tuổi đã sống sót sau khi xe của anh ta lật nhào qua dải phân cách và mắc kẹt ở độ cao gần 6 mét

Một tài xế 21 tuổi đã sống sót sau một vụ tai nạn kỳ lạ ở Atlanta, Mỹ, khi chiếc Mercedes-Benz GLC của anh ta lật nhào qua dải phân cách và mắc kẹt ở độ cao gần 6 mét giữa các cột bê tông đỡ cầu vượt trên đường cao tốc liên tiểu bang 20, theo Free press journal.

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