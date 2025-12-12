Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc đông đúc bậc nhất bang Florida (Mỹ), chiếc máy bay hạng nhẹ bất ngờ lao xuống đường trong nỗ lực hạ cánh khẩn cấp, đã rơi trúng một chiếc ô tô đang lưu thông. Người lái xe bị thương nhưng may mắn sống sót, trong khi phi công và hành khách trên máy bay không gặp chấn thương.

Đời Sống 1 giờ 28 phút trước 1 giờ 28 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-may-bay-roi-trung-o-to-ang-chay-3-nguoi-may-man-song-sot-748429.html