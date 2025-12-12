Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), may mắn là có Chính Tài che chở, tình hình tài chính của con giáp này có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Các nguồn thu nhập chính ổn định giúp Sửu trở nên tự tin. Bản mệnh còn biết cách quản lý các dòng tiền nên các khoản đầu tư và tích lũy đều được phát huy. Đây là ngày bạn chẳng phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ còn mang theo tin vui tình cảm đến cho người tuổi Sửu. Phải chăng trái tim bạn đã rung rinh vì lời bày tỏ của người ấy, vậy thì hãy cứ tiến tới, hãy cho phép bản thân được trải nghiệm tình yêu ngọt ngào này. Các cặp đôi cũng tìm được tiếng nói chung, tình cảm thêm ấm ấp.

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), nhờ Thìn Thân Bán Hợp nên vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong hôm nay rất ổn định, bạn không phải lo lắng về điều gì hết. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, những chú Khỉ có cơ hội tài lộc rất rõ ràng nhờ Thực Thần phát huy sức mạnh. Người làm công ăn lương, công chức nhà nước hài lòng với mức thu nhập ổn định. Có điềm báo được thưởng hoặc chia hoa hồng trong các dự án đầu tư nên tài khoản tăng lên, có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), người tuổi Tuất sẽ có một ngày chủ nhật thoải mái chẳng phải lo nghĩ khi được Tam Hội trợ mệnh. Mọi việc diễn ra trôi chảy đến không ngờ, bạn còn có thể đón tin vui bất ngờ trong ngày này nữa. Một dự án mà bạn tham gia bỗng đạt được thành tích cao hơn hẳn. Chính Quan càng khẳng định lựa chọn của bạn là hoàn toàn đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ với đối tượng mà bạn ưng ý trong ngày Kim Thổ tương sinh. Vì vậy, đừng vội từ chối lời đề nghị gặp mặt hay giới thiệu của bạn bè người thân, biết đâu đó chính là một nửa mà bạn luôn tìm kiếm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!