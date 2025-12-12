Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Đời sống 12/12/2025 05:30

Một nữ sinh lớp 10 tại Thanh Hoá vừa bị một nhóm bạn đánh hội đồng tại lớp học khiến nạn nhân phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 11/12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (đóng tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận một nữ sinh lớp 10 của nhà trường bị một số bạn "đánh hội đồng" ngay trong lớp học và hiện công an đang vào cuộc xử lý.

 

Theo phản ánh của gia đình chị Phạm Thị Th. (ngụ phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là mẹ của nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2010; học sinh lớp 10, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa), nữ sinh bị đánh hội đồng giữa lớp học, chiều tối ngày 9-10, chị nhận được một số video ghi lại cảnh con gái chị bị "đánh hội đồng" ở trường học trong buổi chiều cùng ngày.

"Ngay sau đó, gia đình thấy con có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, kêu đau đầu, gia đình đã tới chính quyền phường Quảng Phú, nơi cháu đang học, để báo cáo sự việc, đồng thời đưa cháu đi bệnh viện thăm khám"- chị Th. cho hay.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 10 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học trước sự thờ ơ của nhiều bạn học - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng theo chị Th. qua thông tin từ con gái chia sẻ, được biết đầu giờ học buổi chiều ngày 9-12, cô giáo có giao cho N. đi phát sách cho các bạn trong lớp thì có mâu thuẫn nhỏ. Sau đó, N. đã bị các bạn nữ tên T., M. và L. (học cùng lớp) đánh hội đồng ngay giữa lớp.

"Khi xem clip, tôi như rụng rời chân tay. Dù sự việc đã xảy ra mấy hôm rồi, thế nhưng đến nay (ngày 11-12 - PV) con tôi vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đêm nằm ngủ cứ kêu "xin các bạn đừng đánh tớ". Hiện, cháu vẫn chưa đi học trở lại"- chị Th. chia sẻ.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học - Ảnh 2

Những hình ảnh nữ sinh N. bị đánh hội đồng nhiều lần - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua các clip gia đình cung cấp cho thấy nữ sinh N. đã bị đánh nhiều lần ngay trong lớp học và 1 đoạn clip bên ngoài. Điều bất bình là, hầu hết các clip nữ sinh N. bị đánh, có rất đông bạn học (cả nam và nữ) nhưng không ai can ngăn, mà còn có hành động a dua để bạn mình bị đánh. 

"Sau khi sự việc xảy ra, gia đình báo cáo cơ quan chức năng thì nhà trường và phụ huynh của 2 cháu T. và L. có tới nhà nói chuyện, đồng thời nói sẽ chịu toàn bộ viện phí. Tuy nhiên, điều gia đình lo lắng là con gái đã bị đánh nhiều lần, nếu các cháu không được xử lý nghiêm minh, sự việc có thể tái diễn"- chị Th. cho hay.

Ông Lương Văn Sinh cho biết sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường cũng có cử ban nề nếp mời phụ huynh các em tới làm việc để chấn chỉnh việc này, đồng thời yêu cầu người thân của các nữ sinh tới xin lỗi gia đình em N. và có trách nhiệm lo viện phí cho em N..

"Hiện công an cũng đã vào cuộc để xử lý các cháu theo quy định. Đồng thời, nhà trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh học sinh toàn trường tránh xảy ra sự việc tương tự, bảo vệ cháu N. khi đi học trở lại"- ông Sinh cho hay.

