Ngày 2/2, liên quan đến vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TPHCM, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TPHCM, bước đầu Công an TPHCM đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu và lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, công an xác định bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong do bệnh lý phù phổi.

Người nhà của bà V. cho biết, bà V. làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ gỗ ở phường Đông Hòa (TPHCM) khoảng 10 năm nay. Gần đây, người phụ nữ này có sử dụng thuốc để điều trị bệnh tim và phổi.

Tại buổi tiệc tất niên, bà V. không sử dụng rượu bia.

Nữ công nhân đang hát trên sân khấu bất ngờ ngã xuống - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 31/1, bà V. dự tiệc tất niên của công ty tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16h, bà V. lên sân khấu ca hát. Trong lúc đang hát, người này bất ngờ ngã xuống. Các đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu và đưa bà V. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

