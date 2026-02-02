Ngày 2/2, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị ghe đè tử vong.

Theo thông tin từ báo Công lý, trưa 2/2, Công an xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo nhanh về vụ chết người do tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông L.B.A. ( SN 1977, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Theo báo cáo, vào lúc 7 giờ ngày 02/2, ông L.B.A. đi từ nhà qua nơi đậu ghe tại bãi đất dưới dốc cầu Rạch Bào Nhỏ để sửa chữa, do ghe bị thủng 2 lỗ phía sau lái.

Lúc này ông A. đi cùng người bạn đến nơi đậu ghe có dùng dây nhập làm 3 kéo hổng phần lái ghe lên để chui xuống vá lỗ thủng, phía sau lái gần chân vịt máy có dùng cây gỗ chống lên.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi ông A. đang chui xuống mài lỗ thủng ghe để vá thì bất ngờ dây bị đứt lái ghe bị ngã xuống đất đồng thời đè lên ông A. phía dưới lái ghe.

Ông A. bị tàu cá lật đè lên người tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi phát hiện ghe bị đứt dây mọi người cùng nhau nâng ghe lên để kéo ông A. ra ngoài thì phát hiện ông A. đã tử vong (phần đầu bị ghe đè vỡ phần xương sọ).

Sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Đất Mũi đến hiện trường xảy ra vụ việc để làm việc, xác minh để xác định nguyên nhân vụ việc.

