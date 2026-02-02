Theo công an, trưa 30/1, Nhật lái xe chở con đi học, tới điểm giao đường ĐT825 và đường ba Sa - Gò Mối thì bị ô tô 7 chỗ do ông H. (64 tuổi, ở TPHCM) va chạm vào cửa xe bên trái. Khi hai tài xế xuống kiểm tra phương tiện, Nhật đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi tiếp tục dùng chân đá vào người khiến ông H. bất tỉnh tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá với những thông tin hiện có, việc công an bước đầu tạm giữ Nhật để điều tra hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Dù sau đó được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng ông H. đã không qua khỏi. Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ theo quy định.

Quá trình giải quyết vụ án tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ tập trung xác minh, củng cố hồ sơ liên quan tới hành vi xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác khiến người đàn ông 64 tuổi tử vong. Đây sẽ là những căn cứ pháp lý quan trọng để xác định chính xác trách nhiệm của tài xế này và xem xét có chuyển tội danh hay không.

"Đối với hành vi hành hung ông H., công an sẽ làm rõ những hàng loạt vấn đề như ý chí chủ quan của đối tượng khi hành hung nạn nhân là gì, đánh nhằm trút giận hay có ý chí tước đoạt mạng sống người khác hay không; cường độ lực tác động, tần suất tấn công, tính chất của hành vi ra sao, có nhắm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể và có tính chất hung bạo, nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không...

Nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi có tính chất nguy hiểm, tác động vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nhằm mục đích tước đoạt tính mạng người khác hoặc không nhằm tước đoạt tính mạng nhưng ý thức được mức độ nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, Nhật có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp hành vi xâm phạm tới sức khỏe người khác nhưng tính chất, mức độ chưa tới mức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác, cơ quan điều tra có thể xem xét trách nhiệm về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung làm chết người. Khung hình phạt có thể xem xét áp dụng là phạt tù 7-14 năm", luật sư phân tích.

Còn theo luật sư Hoàng Ngọc Biên (nguyên Điều tra viên hình sự Bộ Quốc phòng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), dưới góc nhìn của người có nhiều năm hoạt động điều tra, ông cho biết có 3 khu vực nguy hiểm trên cơ thể, có thể dẫn tới chết người nếu bị tấn công là vùng chẩm đỉnh đầu; vùng mang tai, thái dương và vùng sau gáy. Nếu người phạm tội tấn công vào các vị trí này và khiến nạn nhân tử vong, họ có thể bị xử lý về tội Giết người.

Bởi vậy, ông Biên nhìn nhận vụ việc sẽ cần được xác minh với mức độ cẩn trọng cao nhất. Trong đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thu thập lời khai, củng cố hồ sơ để xác định hành vi có nhằm tác động tới những vùng trọng yếu, dễ dẫn tới tử vong trên cơ thể nạn nhân hay không. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm của người phạm tội.