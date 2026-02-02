Hoài Linh thẳng thắn tiết lộ chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56

NSƯT Hoài Linh cho biết anh không quá lo lắng việc chương trình có thể trở nên cũ kỹ sau nhiều mùa. Theo nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là Xuân Phát Tài vẫn giữ được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả. “Một chương trình tồn tại và giữ được 16 năm như vậy là cũng giỏi rồi”, anh nói.

Tối 31/1, Xuân Phát Tài 16 diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đông đảo gồm Xuân Hinh, Hoài Linh, Hồng Vân, Tự Long, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền, Thái Sơn, Lệ Quyên, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Quang Minh, Trung Ruồi, Quốc Thiên, Minh Tuyết, Jennifer Phạm, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Giang Hồng Ngọc, Cường Seven, Hà Thanh Xuân, Cường Cá… Chương trình thu hút khoảng 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Lý giải việc vẫn bền bỉ theo nghề dù đã có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, Hoài Linh thừa nhận anh khó rời xa sân khấu. Nhìn vào lớp nghệ sĩ đi trước như Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Ngọc Giàu vẫn còn sung sức, anh càng không cho phép mình chùn bước. “Cái nghề này không làm thì buồn lắm. Còn làm được thì tôi cứ làm”, NSƯT Hoài Linh chia sẻ.

Hiện tại, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho sân khấu, đồng thời cho biết có thể tham gia khoảng hai dự án điện ảnh trong năm nay. So với trước, anh giảm dần việc chạy show, chỉ nhận những chương trình phù hợp để giữ sức.

Sau thời gian vắng bóng, NSƯT Hoài Linh chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với Nàng Dâu Miệt Vườn, bộ phim truyền hình đậm chất Nam Bộ dự kiến lên sóng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Sự trở lại của nam nghệ sĩ gạo cội nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người yêu thích dòng phim gia đình, đời sống miền Tây.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Nàng Dâu Miệt Vườn sẽ phát sóng lúc 17h30 hằng ngày trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 (tức 22 tháng Chạp). Bộ phim do đạo diễn Xuân Phước thực hiện, quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình như Hoài Linh, Lương Thế Thành, Thanh Duy, Phương Dung, Phi Phụng, Thanh Tùng, Lê Thu, Kiều Khanh,....

Dàn diễn viên góp mặt trong phim truyền hình Tết Nàng Dầu Miệt Vườn

Trong phim, Hoài Linh vào vai ông Hào, một người nông dân hiền lành, sống cùng cô con gái duy nhất là Xuân. Nhân vật của ông Hào đại diện cho hình ảnh người cha miền quê chân chất, luôn thương con nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ những quan niệm truyền thống của làng xóm. Việc con gái gần 30 tuổi chưa lập gia đình khiến ông trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, từ đó tạo ra nhiều tình huống vừa đời thường, vừa mang màu sắc hài hước nhẹ nhàng.

Câu chuyện của Nàng Dâu Miệt Vườn xoay quanh hành trình lập nghiệp, tình yêu và hôn nhân của lớp trẻ miền Tây trong bối cảnh xã hội đang đổi thay. Nhân vật Xuân - cô gái làm việc nơi thành thị, coi trọng sự nghiệp đứng trước những lựa chọn quan trọng giữa kỳ vọng của gia đình và mong muốn cá nhân.

Những mối quan hệ, va chạm thế hệ và khác biệt quan điểm được khai thác theo hướng gần gũi, không kịch tính hóa, đúng tinh thần phim truyền hình phục vụ khán giả dịp Tết.