Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 2/2/2026, giá vàng vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã giảm rất mạnh trên thị trường quốc tế, kéo theo vàng SJC trong nước bị thổi bay 5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 4 triệu đồng, xuống 165 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 168 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng SJC 3,5 triệu đồng, xuống 165 triệu đồng; chiều bán ra giảm 4,5 triệu đồng, còn 167 triệu đồng… Như vậy, so với mức giá đỉnh lập được vào ngày 29.1 ở 191,3 triệu đồng, đến nay vàng miếng SJC đã giảm 24,3 triệu đồng. Nhưng người mua vàng ở mức cao tuần trước, nay lỗ khoảng 27 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng lao dốc khi mất 4,5 - 5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 2/2, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.767 USD/ounce, giảm thêm hơn 124 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá vàng chưa ngừng đà lao dốc sau hai phiên giảm lịch sử hàng trăm USD/ounce vào cuối tuần trước.

Nếu tính từ mốc đỉnh vùng trên 5.600 USD/ounce, giá vàng hôm nay đã mất tổng cộng hơn 800 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 25 triệu đồng).

Một diễn biến đáng chú ý, là trong khi giá vàng tiếp tục giảm mạnh, giá bạc lại đang được giao dịch trong sắc xanh.

Giá bạc thế giới đang ở mức 85,8 USD/ounce, tăng 1,22% so với phiên trước. Kim loại quý bất ngờ phục hồi sau chuỗi giảm lịch sử từ vùng đỉnh 121 USD/ounce lập vào tuần trước. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, giá bạc mất tới 42% khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.

Theo giới phân tích, cả giá vàng, bạc đều đang biến động mạnh sau chuỗi tăng liên tục trong năm 2025 và tháng đầu tiên của năm 2026.

