Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Hôm nay, ngày 1/2/2026, giá vàng trong tuần tăng cao vút rồi giảm mất hút khiến nhà đầu tư lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng, giảm 2,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Mức độ giảm của vàng miếng sau một tuần không quá nhiều nhưng thị trường vàng đã gây nên một cơn địa chấn khủng khiếp khiến nhiều người mua lỗ nặng. Cụ thể, trong giữa tuần, vàng miếng tăng vọt lên kỷ lục 191,3 triệu đồng nhưng đã nhanh chóng quay đầu lao dốc. Chỉ sau 2 phiên, mỗi lượng vàng miếng đã giảm sốc đến 19,3 triệu đồng - là mức giảm mạnh nhất trong thời gian ngắn trong nhiều năm qua. Nếu cộng với chênh lệch giá mua và bán 3 triệu đồng thì người mua vàng ở đỉnh kỷ lục chỉ sau 2 ngày đã lỗ 22,3 triệu đồng, tương đương lỗ gần 12%.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhào lộn lên cao kỷ lục và lao dốc, hiện còn mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng, thấp hơn cuối tuần trước 2 triệu đồng. Nhưng nếu so với giá cao kỷ lục tại SJC thì mỗi lượng vàng nhẫn cũng giảm 20 triệu đồng chỉ sau 2 ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng cũng lỗ 23 triệu đồng một lượng vàng nhẫn. Giá vàng trong nước biến động theo giá thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.891 USD/ounce, giảm 94 USD/ounce so với tuần trước. Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến cú đảo chiều lịch sử, khi giá vàng rớt hàng trăm USD/ounce chỉ trong một phiên. Trong 2 phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm rơi tự do từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 700 USD/ounce.

Giá vàng bị bán tháo ồ ạt sau chuỗi tăng nóng. Dù vậy, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trở lại. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 39% cho rằng giá vàng sẽ tăng, tuy nhiên cũng có tới 39% dự báo giá vàng giảm và 22% còn lại nhận định giá đi ngang. Tuy nhiên, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn về đà phục hồi của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 73% nhà đầu tư nói giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang. Trả lời Kitco, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng những tuần như vừa qua với đợt sụt giảm mạnh của giá vàng sẽ còn tiếp diễn. Chỉ riêng quy mô của sự biến động đã khiến nhiều người kinh ngạc – cảnh báo nhà đầu tư cũng có thể mất tiền khi đầu tư vào kim loại quý. Tuy nhiên, ông Button tin rằng các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Giá vàng được dự đoán sẽ khó giảm xuống mức 4.000 USD/ounce. "Chỉ cần giá vàng đảo chiều đi lên, dòng tiền mua vào sẽ mạnh mẽ. Có điều, nhà đầu tư kim loại quý nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động giá cực mạnh trong thời gian tới" – ông Button nói. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng.

