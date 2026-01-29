Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/01/2026 09:19

Hôm nay, ngày 29/1/2026 giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh, tiếp tục vượt lên mức kỷ lục mới.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (29/1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 187,2 triệu đồng/lượng, bán ra 190,2 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng. Tổng cộng chỉ sau một ngày, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 9,6 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng mạnh 6,1 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào lên 186,8 triệu đồng, bán ra 189,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 186,8 triệu đồng, bán ra 189,8 triệu đồng, tăng 6,8 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục lập đỉnh mới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên sàn Comex (New York) đạt 5.416 USD/ounce, tăng 289 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 5.127 USD/ounce.

Mức tăng này tương đương gần 5,6% chỉ trong một phiên, là một trong những đợt tăng mạnh nhất trong lịch sử thị trường vàng, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước sự suy yếu của đồng USD và những bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu.

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 3,5% - 3,75%, đúng như dự báo của các nhà phân tích. Trong tuyên bố chính thức, Fed nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý rằng tốc độ tạo việc làm mới đã chậm lại đáng kể, trong khi lạm phát vẫn còn khá cao so với mục tiêu 2%.

Thị trường diễn giải rằng Fed vừa muốn duy trì chính sách tiền tệ đủ chặt để kiềm chế lạm phát, vừa phải đối mặt với nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Tâm lý thận trọng này đã khiến đồng USD suy yếu. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã giảm sâu, chạm mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua, đã kích thích nhà đầu tư đưa vốn vào vàng.

Trong khi đó, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trước rủi ro địa chính trị leo thang, đặc biệt là các biện pháp thuế quan mới và những tuyên bố liên quan đến việc mua lại Greenland của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giới phân tích nhận định các nhà đầu tư đang quay trở lại với vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ. Sự tăng giá của vàng không chỉ đơn thuần do đồng đô la Mỹ suy yếu mà còn phản ánh sự suy giảm niềm tin tiền tệ.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 28/1/2026, giá vàng thế giới lại lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng USD, dồn vốn sang kim loại quý này. Trong khi đó, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng.

