Giá vàng hôm nay, ngày 27/1/2026: Thế giới tăng mạnh rồi lao dốc, vàng miếng SJC neo ở 177 triệu đồng/lượng

Đời sống 27/01/2026 09:06

Hôm nay, ngày 27/1/2026, giá vàng thế giới đã có nhịp điều chỉnh giảm khoảng 100 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước vẫn neo ở 177 triệu đồng/lượng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 174,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở mức cao, mua vào 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 175 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng…

Giá vàng cũng neo cao, Công ty SJC mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 173,5 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 27/1/2026: Thế giới tăng mạnh rồi lao dốc, vàng miếng SJC neo ở 177 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC neo cao mức 177 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới tăng mạnh, chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại 5.110 USD/ounce.

Đến khoảng 6 giờ sáng 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đã giảm về mức 5.000 USD/ounce sau đợt điều chỉnh nhanh chóng.

Đợt tăng giá chóng mặt này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi trái phiếu và một số tài sản khác trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Hãng tin Bloomberg nhận định sự tăng vọt của giá vàng phản ánh vai trò truyền thống của kim loại quý như một thước đo nỗi sợ hãi trên thị trường. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước những rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ, khiến sức hấp dẫn của vàng đạt mức hiếm thấy.

Tuần này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khoảng 17 ngân hàng trung ương khác sẽ họp. Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump yêu cầu giảm lãi suất.

Giới phân tích dự báo các thành viên FOMC sẽ ủng hộ việc duy trì lãi suất, coi đây là tín hiệu ủng hộ Chủ tịch Fed Jerome Powell và khẳng định tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay.

Sự suy yếu của đồng USD xuất phát từ tin đồn về khả năng can thiệp ngoại hối phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản để hỗ trợ đồng Yen. Các báo cáo cho thấy Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã thực hiện kiểm tra tỉ giá, được cho là dấu hiệu chuẩn bị cho can thiệp chung. Điều này khiến đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chính, trong khi đồng Yen (Nhật Bản) tăng giá.

Biến động mạnh của giá vàng hôm nay phản ánh tâm lý thị trường nhạy cảm trước các yếu tố địa chính trị, diễn biến tiền tệ toàn cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các cuộc họp ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá xu hướng tiếp theo.

