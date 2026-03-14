Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Đời sống 14/03/2026 09:33

Hôm nay, ngày 14/3/2026, vàng thế giới dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời. Trong khi đó, vàng SJC trong nước lùi về gần 182 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (14/3), giá vàng tiếp tục giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào xuống 179,6 triệu đồng/lượng và bán ra 182,6 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây là ngày thứ 3 sụt giảm liên tiếp của kim loại quý, đưa mức giảm tổng cộng lên 4,6 triệu đồng một lượng. 

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 2,2 triệu đồng khi mua vào xuống 179,3 triệu đồng, bán ra còn 182,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 2,2 triệu đồng khi đưa chiều mua vàng nhẫn xuống 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng; Công ty Doji cũng giảm 2,2 triệu đồng và mua vào 179,6 triệu đồng và bán ra 182,6 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 14/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 5.020 USD/ounce, tiếp tục giảm mạnh 110 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.129 USD/ounce. 

Giá vàng quy đổi theo tỉ giá VND/USD, hiện chỉ còn hơn 159 triệu đồng/lượng, đánh dấu ngày đi xuống thứ 3 liên tục. 

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh vùng 99,7-99,8 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức khoảng 4,2%, tạo thêm áp lực đối với vàng – loại tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư mang lại lợi tức ổn định hơn.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ và hiện giao dịch quanh mức 94 USD/thùng. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng, dù tình hình xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran chưa tạo ra lực đẩy mạnh cho giá vàng như kỳ vọng của thị trường. Trong khi Mỹ và Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự, đồng thời Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn với Iran khi xung đột bước sang tuần thứ hai, giá vàng vẫn không duy trì được đà tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, điều này khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng và lựa chọn bán ra khi kim loại quý không thể bứt phá.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, cho rằng việc giá vàng giảm là diễn biến dễ hiểu. Theo ông, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra nhu cầu thanh khoản đặc biệt đối với đồng USD, thay vì thúc đẩy dòng vốn đổ mạnh vào vàng như trong nhiều giai đoạn bất ổn trước đây.

Hôm nay, ngày 13/3/2026 thị trường vàng thế giới giảm rất mạnh khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, bất chấp giá dầu thô lao lên 96 USD/thùng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

