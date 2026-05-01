Công an thông tin vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bánh mì làm 2 người tử vong thương tâm ở Sơn La

Đời sống 01/05/2026 09:20

Nhận được tin báo, Đội khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 30-4, Công an tỉnh Sơn La thông tin vụ hỏa hoạn tại xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) làm hai người tử vong.

Lúc 4 giờ 32 phút, ngày 30-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận được tin từ người dân: Xảy ra cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên.

Vụ hỏa hoạn tại xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) làm hai người tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ngay lập tức Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Khi tiếp cận hiện trường ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực ki ốt phía sau.

Lực lượng cảnh sát đã chia thành hai mũi, trong đó mũi thứ nhất chữa cháy trực diện lối vào cửa chính, mũi thứ hai tiếp cận phía sau ngôi nhà làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực ki ốt bán hàng xung quanh.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan.

Theo thông tin VietNamNet, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh là anh D.Q.B. (SN 1976) và chị N.T.T. (SN 1981, cùng thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phù Yên đã có mặt động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền 58 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất và kinh doanh bánh mì, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên khiến hai người tử vong, sáng 30/4.

