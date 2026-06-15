Đang lái xe, tài xế sốc nặng khi phát hiện em bé chập chững biết đi bò ra đường và cái kết

Đoạn clip cho thấy một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường thì một đứa trẻ bất ngờ bò ra giữa đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 10/6. Sau khi tài xế phanh xe lại, phụ xe chạy ra ngoài và bế đứa trẻ đến nơi an toàn trước khi trả lại em bé cho bố mẹ.

Video 40 phút trước 40 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-lai-xe-tai-xe-soc-nang-khi-phat-hien-em-be-chap-chung-biet-i-bo-ra-uong-va-cai-ket-761900.html