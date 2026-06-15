Đang đi trên đường, người phụ nữ bất ngờ bắt gặp chồng mình đi cùng một cô gái khác nên đã lao ra chặn xe

Một vụ việc gây chấn động từ quận Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi người phụ nữ bị kéo lê gần 100 mét khi đang bám vào nắp capo của chiếc xe đang chạy để cố gắng ngăn chồng và nhân tình của anh ta.
Video 1 giờ 40 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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