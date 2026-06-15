Giá vàng hôm nay, ngày 15/6/2026: Tăng thêm 13,5 triệu đồng trong 4 ngày, bán ra 150 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 15/6/2026 giá vàng thế giới bật tăng rất mạnh ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới sau thông tin tích cực liên quan đến thoả thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra, lên 149,5 triệu đồng; mua vào tăng 3 triệu đồng, lên 147 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua 3 triệu đồng, lên 147 triệu đồng; bán ra tăng 2,5 triệu đồng, lên 149,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 2,5 triệu đồng, lên 146,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 150 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng 2,5 triệu đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng rút ngắn còn 2,5 - 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng đã tăng ngày thứ 4 liên tiếp với tổng mức 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 15/6, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế mở cửa tuần giao dịch mới trên 4.307 USD/ounce, tăng gần 90 USD/ounce so với cuối tuần.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng rất mạnh. Giá bạc hôm nay đang ở mức 70,5 USD/ounce, tăng hơn 3,5% so với cuối tuần.

Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng, bạc hôm nay, sau chuỗi biến động mạnh theo hướng giảm nhiều ngày trước đó.

Các kim loại quý cũng ngắt mạch giảm liên tục những ngày qua, sau thông tin tích cực liên quan tới đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong thông tin mới nhất, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ bản dự thảo cuối cùng của biên bản ghi nhớ với Mỹ bao trùm hàng loạt vấn đề.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng Hôm nay, ngày 14/6/2026 giá vàng thế giới bật tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy và đồng USD suy yếu. Dù vậy, kim loại quý vẫn khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ.

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